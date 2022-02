Lazard Frères lance sa branche de conseils en immobilier

La banque d'investissement Lazard Frères, une des deux structures françaises du groupe franco-américain Lazard, a annoncé jeudi la création d'une filiale dédiée au conseil immobilier en France.

Cette structure, baptisée Lazard Immobilier, sera codirigée par Vincent Thillaud, qui travaille depuis plus de 15 ans pour la banque, et Gilles Betthaeuser, venu de Colliers international France, société de conseil immobilier d'entreprise.

Lazard Immobilier "aura pour mission d'accompagner la définition et la mise en oeuvre de la stratégie immobilière de ses clients, institutionnels, professionnels ou utilisateurs", détaille le communiqué, qui vante "l'expertise de Lazard en conseil en fusions-acquisitions, marché de capitaux et financement" et son "expertise pointue" en "montages d'opérations et transactions immobilières complexes".

La banque était "déjà présente dans le secteur immobilier par le biais de notre activité de fusions et acquisition", a expliqué à l'AFP une porte-parole de Lazard. Mais "nous avons décidé de nous renforcer avec une équipe experte", afin "d'élargir notre offre de conseils", a-t-elle fait valoir.

Car "dans un secteur immobilier en pleine mutation, nos clients sont demandeurs d'une réflexion globale et d'un accompagnement personnalisé dans la gestion de leurs problématiques immobilières", a souligné Jean-Louis Girodolle, directeur général de Lazard Frères en France.

"La création de Lazard Immobilier va nous permettre de leur offrir une gamme complète et intégrée de conseils immobiliers et financiers, quels que soient leurs besoins et leurs stratégies", a-t-il ajouté.

