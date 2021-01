Lancement de la plateforme "Services publics +", pour simplifier les démarches administratives

Les particuliers pourront déposer sur la plateforme leurs requêtes, avis et remarques sur la plateforme et des équipes seront chargées, à chaque échelon administratif et en fonction des demandes, de leur répondre.

La plateforme en ligne "Services publics +" permet notamment de simplifier les démarches Urssaf (illustration). ( AFP / ERIC PIERMONT )

La plateforme en ligne "Services publics +" visant à permettre au grand public de faire remonter les problèmes qu'il pourrait rencontrer dans ses démarches administratives et à lui fournir des réponses, a été lancée jeudi 28 janvier, a annoncé la ministre de la Transformation et la Fonction publiques, Amélie de Montchalin.

Urssaf, CAF, Cnam, Pôle emploi, impôts...: cet outil numérique vise à "rendre plus lisibles, plus claires et plus rapides" les démarches administratives pour les entreprises, les particuliers et les agents publics eux-mêmes, a précisé la ministre lors d'un point presse en ligne. Il est accessible sur le site service-public.fr.

"Il ne s'agit ni de "surcharger les agents (de travail)", ni "d'aboutir à un classement" mais de "structurer les démarches et d'apporter des solutions" aux problèmes concrets des gens.

Les particuliers pourront ainsi déposer leurs requêtes, avis et remarques sur la plateforme et des équipes seront chargées, à chaque échelon administratif et en fonction des demandes, de leur répondre. Une commission de suivi réunissant des responsables des administrations, des élus locaux et des parlementaires, se réunira tous les trois mois pour faire un point.