La visite médicale pour les conducteurs bientôt en vigueur ? -iStock-PeopleImages

Réduire la mortalité sur les routes

En Europe, 20 000 personnes perdent la vie sur les routes chaque année. En 2022, 20 640 personnes sont décédées dont 3 550 en France. Un taux de mortalité que la Commission européenne ambitionne de réduire à zéro pour l’année 2050. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été avancées. En septembre 2023, la députée écologiste Karima Delli, présidente de la commission Transport au Parlement, a présenté ses idées. À savoir, une visite médicale obligatoire pour les conducteurs âgés de plus de 60 ans. Mais aussi un abaissement de la vitesse autorisée pour les jeunes conducteurs. Ces mesures ont été vivement critiquées et décrites comme « une discrimination injuste contre les jeunes et les conducteurs âgés ».

La visite médicale pas seulement pour les séniors

Puis, le jeudi 7 décembre 2023, le texte a été voté en commission Transport par les eurodéputés. Avec 22 votes contre 21, le texte est passé de justesse avec quelques modifications. Résultat, la visite médicale concernera finalement tout le monde et devra être réalisée tous les 15 ans. Il s’agit de la date à laquelle le permis sous forme de carte de crédit est renouvelé. Les personnes ayant gardé le permis de conduire sous forme de papier rose devront passer la première visite médicale en 2033, date à laquelle ce format de permis ne sera plus valable.

Un test de vision prévu pour la visite médicale

Le permis à vie va donc probablement disparaître et il faudra effectuer une visite médicale tous les 15 ans pour le renouveler. Cette visite prévoit au moins un test de vision. Pour les conducteurs de poids lourds et de bus, elle est prévue tous les 5 ans « Au cours de notre vie, plusieurs facteurs aggravants peuvent altérer notre conduite : la vue, l'ouïe, même les réflexes. Il faut que nous soyons contrôlés régulièrement pour éviter des drames », a expliqué Karima Delli sur Europe 1. Avant de préciser que plusieurs pays européens « le font de manière beaucoup plus régulière à partir d'un certain âge ».

Un permis probatoire de 2 ans pour les jeunes

Les séniors n’étaient pas les seuls dans le viseur de la députée. Pour les jeunes conducteurs, il a été décidé d’instaurer une forme de période probatoire d’au moins deux ans. Et pendant ces deux années, des sanctions renforcées pourront être administrées pour toute conduite jugée dangereuse ou en état d’ivresse. Pour rappel, les jeunes conducteurs n’ont pas le droit de dépasser le seuil de 0,2 gramme d’alcool par litre de sang. Le Parlement doit encore se prononcer sur ce texte avant qu’il soit mis en vigueur. Le vote est prévu pour le mois de janvier ou février.