Alors que l'économie mondiale est actuellement loin d'être au top, les choses se gâtent entre les gouvernements français et américain. En désaccord sur une question de taxe depuis l'année dernière, ils sont au bord de la rupture alors même que le ministère français de l'Économie annonce le prélèvement de la fameuse taxe GAFA pour cette année. Cette idée avait été initialement adoptée au Parlement l'année dernière et n'avait pas tardé à susciter l'indignation de Washington. Après plusieurs mois de discussions, la taxe a finalement été maintenue et sera appliquée cette année encore aux géants du numérique.



La pandémie du Covid-19 a prouvé l'utilité du numérique et des entreprises qui le font tourner. Ces sociétés, dont les incontournables GAFA, ont réalisé des profits faramineux durant le confinement, tandis que l'économie générale se retrouvait dans une mauvaise posture. Compte tenu de cette situation économique délicate, une cessation du prélèvement des taxes aurait été une chose logique à faire. Néanmoins, le gouvernement français ne voit pas les choses sous cet angle, notamment pour la taxe GAFA. Décryptage.

La taxe GAFA sera prélevée en France cette année / IStock.com - metamorworks

La taxe GAFA, c'est quoi ?

La taxe GAFA, créée par le gouvernement français, est une taxe imposée aux géants du numérique, d'où le nom GAFA qui est l'acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon. Elle a vu le jour au Parlement en juillet 2019 et correspond à 3% du chiffre d'affaires des entreprises qui y sont assujetties. Le prélèvement de cette taxe particulière a commencé en 2019 et a rapporté un total de 350 millions d'euros. Entre temps, le Covid-19 est apparu et a chamboulé l'économie mondiale. La majorité des entreprises existantes en ont payé les frais. Loin d'en tenir compte, le ministère français de l'Économie a annoncé que le prélèvement de la taxe GAFA aura bel et bien lieu cette année également.

Un échec de négociation entre les deux gouvernements

Washington a réagi à la création de cette taxe en la jugeant discriminatoire à l'égard des entreprises américaines. En effet, le GAFA et la majorité des grandes puissances numériques en sont originaires. Dans une ultime tentative, les deux gouvernements ont décidé, en janvier 2020, de conclure une trêve, le temps de négocier. La discussion portait alors sur la création d'un impôt mondial à imposer aux multinationales. Néanmoins, aucun accord n'a pu être établi, d'où la reprise de la perception de cette taxe dès le mois de décembre 2020. Des avis d'impositions pour le versement des acomptes ont déjà été transmis aux entreprises concernées, dont Amazon et Facebook. Pendant ce temps, Washington ôte sa licence Android à Huawei, attisant davantage les tensions internationales.

Des représailles américaines à attendre ?

Considérant la taxe GAFA comme un affront à son égard, Washington menace la France de représailles économiques. Cette sanction se traduit en partie par l'augmentation des taxes et des droits de douane sur les vins français exportés aux USA. Toutefois, comme la France maintient sa position avec la taxe GAFA, les États-Unis menacent les produits français de 100% de droits de douane. Sachant que ces derniers représentent environ 1,3 milliard de dollars sur le marché américain, la facture risque d'être salée.