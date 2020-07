La taxe d'habitation sera bien supprimée d'ici à 2023 pour tous les Français, confirme Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a réaffirmé lundi 20 juillet qu'il n'y aurait pas de report de la mesure pour les plus aisés.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Envisagé par Emmanuel Macron, le report de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches n'aura pas lieu. A la suite du Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré que le calendrier prévu pour la suppression était maintenu. Ainsi, dès cette année, 80% des Français ne payeront plus de taxe d'habitation. Pour les 20% restant, le calendrier prévoit une suppression progressive sur trois ans.

"Le président de la République avait ouvert une option. On a examiné cette option, et on a vu que dans le fond, on pouvait décaler (le calendrier) d'une année au mieux", a expliqué Bruno Le Maire sur RMC-BFMTV. "Il fallait, par souci de lisibilité, par souci aussi de justice pour les classes moyennes, maintenir le calendrier de suppression totale", a-t-il poursuivi, expliquant que "ces 20% (qui doivent encore payer la taxe d'habitation en 2020, ndlr), ce ne sont pas les plus aisés, ce sont des classes moyennes, qui travaillent, qui payent déjà beaucoup d'impôts. Leur demander d'attendre encore un petit peu, ce ne serait ni juste, ni efficace". Ainsi, en 2023, il n'y aura "plus de taxe d'habitation pour personne", a conclu le ministre.

En évoquant mardi l'idée de "décaler un peu, pour les plus fortunés d'entre nous la suppression de la taxe d'habitation", le président de la République avait jeté le trouble sur une réforme défendue depuis trois ans par l'exécutif comme un des axes de son action en faveur du pouvoir d'achat. Cela "peut être quelque chose de légitime en période de crise", avait justifié Emmanuel Macron. Pressé de préciser l'intention présidentielle, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait alors confirmé le soir même que la taxe d'habitation "(serait) bien supprimée" pour tout le monde, mais reconnaissait que le gouvernement réfléchissait à "prendre un peu plus de temps" pour finaliser cette suppression pour les ménages les plus riches.