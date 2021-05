La SNCF poursuit ses efforts en matière de logements

La SNCF s'est fixé vendredi l'objectif de poursuivre les cessions foncières pour permettre la construction de 15.000 à 20.000 logements sur la période 2021-2025, dont 35% de logements sociaux.

Le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou et la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon ont signé une charte pour la mobilisation du foncier ferroviaire dans le cadre de la relance de la production de logements, selon un communiqué conjoint.

La société de chemins de fer, qui est l'un des premiers propriétaires fonciers de France, entend "contribuer ainsi à l'effort de relance de la construction durable" via son entité SNCF Immobilier.

"Cette nouvelle mobilisation des fonciers ferroviaires viendra amplifier la mobilisation des fonciers de l'État et de ses établissements publics, qui a déjà permis depuis 2014 de créer 56.000 logements dont plus de 22.000 sur les fonciers libérés par les établissements publics ferroviaires", indique le texte.

Pour la SNCF, il s'agit de "participer à la relance de la construction du logement, notamment social, pour répondre aux besoins des Français et particulièrement des plus modestes", a déclaré Jean-Pierre Farandou, cité dans le communiqué.

En mars, le gouvernement avait lancé le défi de produire 250.000 logements sociaux sur deux ans dont 90 000 logements très abordables, soit des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI).

SNCF Immobilier gère et valorise le patrimoine foncier et immobilier du groupe SNCF, hors gares et infrastructures ferroviaires, ainsi que son parc de 100.000 logements (dont 90% de logements sociaux).