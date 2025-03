La sélection du Figaro Live : les vidéos qu’il ne fallait pas rater ce vendredi 7 mars

Chaque jour, la rédaction

«Vous pensez qu’ils viendraient ?»: passe d’armes entre Trump et Macron sur l’engagement américain au sein de l’Otan

Une nouvelle attaque. Le président américain Donald Trump a remis en cause jeudi 6 mars l’engagement américain au sein de l’Otan, estimant que les États-Unis ne devaient pas venir au secours des pays qui, à ses yeux, ne dépensent pas assez pour leur propre défense. «S’ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre», a indiqué le président américain à des journalistes depuis la Maison-Blanche. Interrogé en marge du sommet à Bruxelles jeudi soir, Emmanuel Macron a rappelé que la France était un allié «fidèle» et «loyal» des Américains. «Nous avons toujours été là l’un pour l’autre, a assuré le président français. Les Européens étaient là pour l’Afghanistan. Nous sommes des alliés loyaux et fidèles, que quiconque ose en douter regarde l’histoire contemporaine !».

Les images du lancement de Starship, la mégafusée d’Elon Musk, une nouvelle déception pour SpaceX

Comme lors d’un précédent test en janvier, l’entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a de nouveau perdu jeudi 6 mars le deuxième étage de sa mégafusée Starship, le vaisseau, mais a néanmoins réussi à en récupérer le premier étage dans une manœuvre spectaculaire. Le régulateur américain de l’aviation, la FAA, a annoncé avoir suspendu dans la foulée certains décollages et «brièvement ralenti des avions» afin d’éviter une éventuelle collision avec les débris. Elle a également ordonné à SpaceX de mener, comme en janvier, une enquête sur ce nouvel incident. Dans la soirée, la société a confirmé sur X que l’appareil avait fait l’objet d’un «désassemblage rapide non programmé», soit une explosion, lors de son ascension.

Les images saisissantes du périphérique parisien complètement vide

Comme un air de déjà-vu, des images qui semblent rappeler l’époque du Covid-19. Depuis la découverte ce vendredi 7 mars dans la matinée d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, une partie du trafic dans et autour de Paris a été totalement interrompue, en raison d’opérations de déminage.