La SCPI PFO2 renforce son exposition européenne

Forte d'une capitalisation de 2,2 milliards € et d'une exposition de 14% aux marchés immobiliers de la zone euro, la SCPI PFO2 gérée par Perial Asset Management renforce son implantation européenne avec une acquisition de 93 millions € aux Pays-Bas, la 7ème dans ce pays qui représente déjà la principale exposition de la SCPI PFO2 en zone euro (6,8% du patrimoine au 30 septembre 2019).

Il s'agit d'un immeuble de bureaux de plus de 20.000 m2 se développant sur 13 étages : le « Adam Smith Building », construit en 2002 et totalement rénové en 2019, bénéficiant de la meilleure certification énergétique locale (grade A). Cet immeuble est localisé dans le quartier de Riekerpolder au sud-ouest d'Amsterdam, entre le quartier financier d'Amsterdam Zuidas et l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol, il est loué à 6 locataires de premier ordre (dont TKB, ACN Europe, Knab Bank et Tribes).

« Dans un marché locatif dynamique mais sélectif, l'immeuble Adam Smith constitue une offre locative attractive à destination des grands utilisateurs exigeant la proximité du centre-ville, des services intégrés, des plateaux de grande surface, et une bonne accessibilité. Avec cette dernière acquisition, notre portefeuille hollandais est désormais constitué de sept actifs situés à Amsterdam, Hoofdorp, Eindhoven et Utrecht, représentant une valeur globale d'acquisition de 308 millions €. Perial poursuit ainsi sa diversification en zone euro, au sein des marchés les plus dynamiques des grandes métropoles européennes », résume Yann Guivarc'h, le directeur général de Perial Asset Management.