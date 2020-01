La SCPI Multimmobilier 2 acquiert l'immeuble « Identity 2 » à Rennes

Investie majoritairement dans le secteur des bureaux avec une exposition géographique diversifiée, la SCPI Multimmobilier 2 gérée par le groupe La Française Real Estate Managers (REM) bénéficie d'une capitalisation confortable d'environ 840 millions € et d'une collecte raisonnée qui permet à la société de gestion de bien sélectionner ses acquisitions.

Alors que le thème développé sur la première partie de l'année 2019 était entre autres axé sur une diversification européenne de la SCPI Multimmobilier 2, avec une acquisition à Amsterdam d'un actif de bureau détenu en indivision via une SCI, la dernière annonce d'investissement faite par La Française Real Estate Managers (REM) marque un retour vers des marchés domestiques régionaux : il s'agit d'un immeuble tertiaire (Identity 2) situé dans le nouveau quartier d'affaires de Rennes EuroRennes à proximité de la gare TGV, acquis auprès du promoteur immobilier rennais Giboire. Ce quartier très dynamique (le TGV relie Rennes à la capitale en 1h25 depuis l'été 2017) bénéficiera fin 2020 de la mise en service de la ligne «b» du métro rennais, qui croisera la ligne «a» au niveau de la gare multimodale.

L'immeuble Identity 2, second immeuble d'un ensemble de 3 bâtiments, développe une surface de 7875 m2, dont 188 m2 de commerces. C'est un ensemble neuf dessiné par l'agence d'architecture Blanchard Marsault Pondevie, qui a été livré au 3ème trimestre 2019. Identity 2 devrait bénéficier de la certification environnementale HQE. En termes locatifs, deux locataires importants ont signé des baux fermes de six ans sur les surfaces de bureaux : Biocoop pour 4744 m2 et Solendi Expansion, filiale de l'acteur social Action Logement, pour 921 m2.