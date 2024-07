La SCPI Efimmo 1 de Sofidy optimise son patrimoine et se repositionne sur de nouveaux actifs

Le marché immobilier traverse actuellement une phase d'attentisme avec des volumes de transactions particulièrement faibles. Néanmoins, Sofidy anticipe une reprise prochaine et souhaite se repositionner offensivement pour profiter des opportunités à venir. Dans ce cadre, la société de gestion a multiplié les arbitrages depuis le début de l’année sur sa SCPI Efimmo 1. Dernière opération en date ? La cession d’un immeuble de bureaux à Lyon dans le quartier de Bellecour « pour un montant supérieur à sa dernière valeur d’expertise », démontrant l'agilité de la société de gestion et sa capacité à extraire de la valeur par une gestion dynamique de son patrimoine.

Une cession à 10 millions d'euros

La société de gestion Sofidy a récemment annoncé la cession d'un immeuble de bureaux de plus de 2 100 m² situé dans le quartier prisé de Bellecour à Lyon, pour le compte de sa SCPI de rendement Efimmo 1 .

Cette transaction – d'un montant proche de 10 millions d'euros – réalisée à une valeur supérieure à la dernière expertise fin 2023, a dégagé une substantielle plus-value brute de 3,7 millions d'euros au bénéfice des associés de la SCPI , générant un taux de rendement acte en main (AEM) de 5,5% pour l’acquéreur.

Une gestion patrimoniale active pour créer de la valeur

Cette vente illustre la stratégie d'investissement à long terme de Sofidy , qui vise à optimiser en permanence la composition du patrimoine d'Efimmo 1 afin de maximiser le rendement généré pour les épargnants. Dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, il faut saluer la capacité de la société de gestion à avoir su saisir une fenêtre de timing favorable pour céder cet actif lyonnais dans de très bonnes conditions.

En sus de cette cession finalisée le 15 mai dernier, Efimmo 1 a réalisé pas moins de 5 arbitrages au cours du 1er trimestre pour un montant global de 11,7 millions d'euros , générant une plus-value nette de fiscalité de 1,5 million d'euros. Ces ventes portaient sur des actifs de bureaux, dont un situé à Paris. Pour rappel, la valeur des actifs sous promesses de vente s'élevait à 37,3 millions d'euros au 31/03/2024 , « dont une partie contribuera à générer de la plus-value » selon les termes de la société de gestion.

Parallèlement à ce programme fourni d’arbitrage, la SCPI Efimmo 1 a réinvesti dès le début de l'année 2024 plus de 20 millions d'euros dans deux nouveaux actifs .

D'une part, la SCPI a acquis une participation de 8,75% dans le centre commercial O'Parinor à Aulnay-sous-Bois pour près de 18 millions d'euros, un achat réalisé conjointement avec les SCPI Immorente et Sofidynamic , ainsi que la foncière cotée Klépierre. Cet actif régional majeur – qui accueille 11 millions de visiteurs par an – bénéficiera à terme du désenclavement apporté par le projet du Grand Paris Express.

D'autre part, Efimmo 1 a renforcé ses positions dans le bureau de qualité en acquérant pour 2,9 millions d'euros une surface de près de 1 000 m² en plein cœur de Marseille .

Au total, ces deux investissements affichent un rendement immobilier immédiat particulièrement attractif de 10,1% .

Une stratégie de diversification maîtrisée

Ces acquisitions contribuent à la diversification du portefeuille d'Efimmo 1 avec l'ouverture d'une nouvelle poche d'investissement dans l'immobilier commercial régional , en plus de son patrimoine historique de bureaux.

Par ailleurs, la SCPI a enregistré de bonnes performances opérationnelles au 1er trimestre 2024 avec un taux d'occupation financier de 89% et un taux de recouvrement des loyers et charges de 98%. Avec une trésorerie disponible confortable de 80 millions d'euros à fin mars, Efimmo 1 dispose de solides réserves pour poursuivre sa stratégie d'investissement opportuniste et disciplinée . Dans l'attente du déploiement de cette trésorerie, les liquidités sont d'ores et déjà rémunérées à plus de 4% (taux moyen en vigueur à fin avril).

Une « guidance » de dividende 2024 dans le haut de la fourchette

Grâce à ces bonnes performances, Sofidy anticipe pour 2024 un dividende annuel par part en jouissance compris entre 10,00 et 11,00 euros sur Efimmo 1, ce qui se traduirait par un rendement brut prévisionnel attractif de 4,85 à 5,30% . Un premier acompte trimestriel de 2,25 euros par part a d'ores et déjà été versé fin avril.

Par ailleurs, la société de gestion accorde une grande importance à la liquidité du marché des parts d'Efimmo 1 et déploie ses efforts pour rééquilibrer rapidement l'offre et la demande. Efimmo 1 semble ainsi bien positionnée pour traverser cette séquence de marché plus incertaine et en profiter pour se renforcer à des conditions attractives , grâce à une gestion patrimoniale proactive et une stratégie d'investissement disciplinée.