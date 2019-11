La SCPI Affinités Pierre acquiert deux commerces pour 7,2 millions € à Aix-en-Provence

La SCPI Affinités Pierre, gérée par Groupama Gan REIM, renforce son exposition dans le Sud-Est de la France : après avoir jeté son dévolu sur un commerce de centre-ville à Marseille au mois de septembre, pour un montant de 4 millions €, elle acquiert un portefeuille de deux commerces de pied d'immeuble à Aix-en-Provence pour 7,2 millions € droits inclus.

En plein cœur du centre historique commerçant d'Aix-en-Provence, ces deux boutiques situées au pied du même immeuble à l'angle de la rue Méjanes et de la rue des Chapeliers sont louées à deux grandes enseignes commerciales : Le Coq Sportif et One Step. Les baux signés par ces deux locataires garantissent une certaine visibilité en terme de rendement immobilier des actifs, avec respectivement un bail 3/6/9/12 pour la première enseigne et un 3/6/9 pour la seconde.

Avec une collecte de plus de 30 millions € au 2nd trimestre 2019 et une capitalisation de plus de 100 millions € moins de 4 ans après son lancement, la SCPI Affinités Pierre se doit de compléter son patrimoine à un rythme suffisamment dynamique pour ne pas diluer la rentabilité des associés, et ces dernières acquisitions apportent la preuve que Groupama Gan REIM parvient à suivre le rythme de la collecte avec des acquisitions qualitatives qui apportent une pérennisation des revenus pour les associés de la SCPI.

« Cette acquisition permet à la SCPI Affinités Pierre de compléter son portefeuille d'actifs immobiliers commerciaux qui représente désormais 30 % du patrimoine, d'étendre son maillage territorial national, et de consolider son état locatif en termes d'occupation (99 %) et de maturité moyenne de ses baux (6,7 années) », se félicite Miguel Gomes, gérant de portefeuilles immobiliers de Groupama Gan REIM.