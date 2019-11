Toutes les carrières ont une fin. Le système de retraite a été créé pour permettre aux travailleurs de se reposer après des années de service. Dans le gouvernement français, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Toutefois, certaines situations donnent lieu à des exceptions. Un handicap, un travail pénible ou encore une carrière longue autorisent la demande d'une retraite anticipée. Cette retraite prise à l'avance est soumise à certaines conditions.



Qu'il s'agisse de fonctionnaires publiques, de salariés privés ou de travailleurs indépendants, partir à la retraite n'est possible qu'une fois l'âge de 62 ans atteint. En fonction de la situation de la personne concernée, une dérogation à cette loi peut toutefois être acceptée. La retraite, dite "anticipée" dans ce cas-ci, est accordée avant l'âge légal fixé. Zoom sur les conditions requises.

La retraite anticipée, c'est quoi ? / iStock.com - Milkos

La retraite anticipée : finir sa carrière plus tôt

En général, les actifs ne sont autorisés à demander un départ à la retraite qu'à partir d'un certain âge. Ce dernier, appelé "âge légal" ou "âge minimum d'ouverture des droits", est fixé à 62 ans depuis 2011. Il concerne tous travailleurs nés après 1955. Néanmoins, ce dispositif prévoit une option de retraite anticipée suivant certains cas. De ce fait, les personnes concernées, qui se sont vues accorder leur demande par la sécurité sociale, peuvent lever le pied avant d'avoir atteint l'âge légal. Toutefois, cette exception est soumise à des conditions variables selon la date de naissance de l'actif, son nombre de semaines cotisées, mais aussi sa situation personnelle et professionnelle. Autrement, les actifs peuvent opter pour le frugalisme et lever le pied à 40 ans.

Les différents types de retraite anticipée

Par égard pour les salariés, les lois françaises ont défini des situations précises qui autorisent une demande anticipée de retraite. Parallèlement, un âge d'équilibre de départ à la retraite est prévu par le gouvernement. Parmi les différentes catégories se trouvent :





la retraite anticipée pour carrière longue : pour les actifs ayant commencé à travailler avant, 16, 17 et 20 ans, avec un départ possible dès 57 ans ;

la retraite anticipée pour handicap : un départ entre 55 et 61 ans concernant les salariés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente (IP) d'au moins 50% ;

la retraite anticipée pour carrière pénible : un départ à 60 ans destiné aux actifs ayant été exposés à des risques professionnels et disposant d'un taux d'IP de 10 à 20%.

Les conditions et démarches

L'obtention d'un départ anticipé à la retraite est conditionnée par plusieurs points. Les critères dépendent principalement de la situation du salarié concerné. Ce dernier peut avoir un handicap, une maladie professionnelle, un enfant handicapé ou encore une carrière débutée très tôt. Ceux en charge d'un enfant invalide peuvent toujours poser un congé du proche aidant rémunéré. Dans tous les cas, les lois prévoient un âge inférieur à l'âge légal. D'ailleurs, un nombre minimum de trimestres cotisés (période de travail ayant donné lieu à une cotisation) est fixé pour chaque situation. Quant aux démarches et papiers, ils varient selon le type de demande. La majorité des procédures est effectuée auprès de la caisse de retraite à laquelle est affilié l'actif concerné.