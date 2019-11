La retraite à 62 ans sur la sellette

Y aura-t-il une autre réforme des retraites, avant celle annoncée par l'exécutif pour 2025 ? A moins de 20 jours du bras de fer syndical annoncé, le très attendu rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) risque de faire l'effet d'une bombe. Car ses conclusions ne laissent en l'état plus grand doute sur les intentions du gouvernement. Une réforme « comptable » serait déjà dans les tuyaux afin de répondre au besoin de financement du régime de retraites compris entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) transmis aux partenaires sociaux et qui doit être rendu officiellement vendredi. « Cela fait des mois que le gouvernement s'y prépare », concède un proche de l'exécutif.Le président de la République comme le Premier ministre, Édouard Philippe, n'en ont jamais fait mystère : pour partir d'un bon pied avec la mise en œuvre du système universel par points qui vise à fusionner les 42 régimes existants, le régime devra être à l'équilibre en 2025... C'est d'ailleurs ce qui avait déjà été au cœur de la polémique au printemps dernier sur le possible recul de l'âge légal de la retraite, via une augmentation la durée de cotisation pour financer notamment la dépendance. Emmanuel Macron lui-même évoquait, sans plus de détails, la « nécessité de travailler davantage ». À la rentrée en septembre, comme pour préparer à nouveau les esprits, l'hôte de Matignon avait passé commande de ce rapport censé l'aider à prendre les décisions qui s'imposent...Mesures drastiquesLe traitement de choc qui s'annonce pour redresser la barre risque d'ouvrir un nouveau foyer de colère. Les futurs retraités qui pensaient passer entre les gouttes de la future réforme, soit les générations nées entre 1959 et 1963, pourraient être finalement impactés. Le COR, parmi ses mesures drastiques, préconise de repousser « de 2,5 mois à 5,4 mois ...