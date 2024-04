La production française d’abricots fortement menacée par les intempéries

En Ardèche et dans une partie de la Drôme, les producteurs d’abricots ont perdu 70 à 100% de leur production.

Les abricots risquent d’être peu nombreux sur les étals cette année. Et s’ils s’y trouvent, leur prix sera sûrement plus élevé . D’après RTL , en Ardèche et dans une partie de la Drôme , les producteurs d’abricots ont perdu 70% à 100% de leur production. le président de l’AOP pêches et abricots de France, a expliqué que sa récolte 2024 allait représenter 60% de celle de 2023, à cause des intempéries de l’année.

Interrogé par RTL, un agriculteur explique que ses milliers d'abricotiers n'ont quasiment plus aucun fruit. «Vous avez vu ? Le fruit tombe. À peine on le touche, le fruit tombe. Le peu qu'il reste, vu que déjà tout est tombé. Un arbre comme celui-là, il devrait y avoir 1200 fruits. Aujourd'hui, il y en a deux ou trois» , regrette-t-il. Benoît Nodin, un arboriculteur ardéchois interrogé par France Info , explique s’attendre à 10 fois moins d’abricots cette année qu’une récolte habituelle. 80% de ses arbres n’ont quasiment aucun fruit, selon lui.

Tous accusent les aléas climatiques : l’excès de pluie au début de l’année, la douceur de l’hiver, les canicules de l’été...La variété du Bergeron a par exemple besoin de 8000 heures de froid par an pour fleurir au printemps, a expliqué Serge Zakka, docteur en agroclimatologie et fondateur d'Agroclimat2050, à 20 minutes le mois dernier. Selon lui, toutes les terres agricoles devront «migrer vers le Nord» dans les décennies à venir. Il en va de même pour les abricots.