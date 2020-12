La "prime de Noël" sera versée à partir du 15 décembre à 2,5 millions de foyers

Cette aide, d'un montant de 150 euros minimum, concerne les personnes percevant l'ASS, l'ASS-F, l'AER, la RPS, la RFPE, l'ACRE-ASS ou le RSA.

La "prime de Noël" va être versée à partir du 15 décembre. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Coup de pouce bienvenue pour les foyers les plus modestes, la "prime de Noël" sera versée le 15 ou le 16 décembre. Cette aide exceptionnelle de fin d'année concerne les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F), de l'allocation équivalent retraite (AER), de la rémunération publique de stage (RPS), de la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE), de l'aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE-ASS), de l'allocation équivalent retraite (AER) et du revenu de solidarité active (RSA). Au total, 2,5 millions de foyers sont concernés, selon BFMTV .

Comme les années précédentes, cette prime de fin d'année prend la forme d'un versement forfaitaire unique, d'un montant de 152,45 euros pour une personne seule (76,22 euros pour Mayotte) , a indiqué lundi 7 décembre Pôle emploi. Pour les bénéficiaires du RSA, elle varie en fonction de la composition du foyer, allant de 152,45 euros pour une personne seule à 381,12 euros pour un couple avec trois enfants.

Ce versement sera effectué le 15 décembre pour les allocataires du RSA, le 16 décembre pour les autres bénéficiaires . Aucun démarche n'est à faire, le paiement est automatique pour les personnes qui y ont droit, précise Pôle emploi.

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, cette prime ne remplace pas l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros, versée fin novembre par Pôle emploi.