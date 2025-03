la première série originale Pixar entre foi et controverse

Diffusée sur Disney+ depuis le 19 février, la série animée, qui a introduit un personnage ouvertement catholique, fait l’objet de vives critiques après avoir retiré un personnage trans de son récit.

C’est la toute première série originale Pixar. Diffusé depuis le 19 février sur Disney +, Gagné ou Perdu narre pendant huit épisodes le destin croisé d’enfants et d’adultes mal dans leur peau qui se préparent à un grand championnat de baseball. De la peur du regard des autres, aux relations amoureuses, en passant par la pression d’être une mère célibataire ou encore aux croyances religieuses, le programme créé par Carrie Hobson et Michael Yates aborde de nombreuses thématiques. Cela fait par ailleurs près de vingt ans que Disney n’a pas introduit de personnage ouvertement catholique dans une de ses productions, comme l’a repéré WDW News Today, spécialisé dans l’actualité dédiée la firme aux oreilles de Mickey.

En effet, le personnage de Laurie, auquel est consacré le premier épisode, est présenté comme une jeune catholique. « Notre Père qui est aux cieux, donne-moi s’il te plaît de la force », peut-on l’entendre dire dans les premières minutes. « J’ai la foi mais parfois je doute. Je vous promets qu’à l’avenir je ferai des efforts et que je ne me laisserai plus aller. Comptez sur moi », poursuit-elle, allongée dans son lit. Cette dernière prie pour réussir son prochain match de baseball, étant angoissée par l’événement, d’autant plus qu’elle est la fille de l’entraîneur. « Pitié, faites-moi bien jouer », répète-t-elle quelques minutes avant d’entrer sur le terrain.

Si les thèmes bibliques avaient déjà été abordés dans des productions anciennes comme Blanche-Neige et les Sept Nains (avec la pomme empoisonnée), Le Livre de la jungle ( avec une citation de Jésus par Bagheera) ou encore Le Roi Lion (inspiré par l’histoire de Moïse), la religion catholique n’avait pas été mentionnée par Disney depuis 2007 avec Le Secret de Terabithia. Dans ce film en prise de vues réelles, les deux jeunes personnages principaux se rendent à la messe et discutent de leur foi.

Personnage trans exclu

La série Gagné ou perdu avait déjà fait parler d’elle il y a quelques mois lorsque Disney avait finalement décidé de retirer son personnage transgenre du récit, le rendant désormais hétérosexuel. Une décision qui n’avait pas manqué de décevoir l’actrice trans, Chanel Stewart, qui devait prêter sa voix au personnage. « Les histoires des personnes trans méritent d’être racontées », avait-elle déclaré à Deadline . « Quand il s’agit de contenus animés destinés aux plus jeunes, nous comprenons que de nombreux parents préfèrent discuter de certains sujets avec leurs enfants avec leurs propres mots, au moment qui leur convient », a de son côté justifié un porte-parole de Disney.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui lutte contre promotion de la diversité dans les contenus produits par les studios américains, la presse américaine s’interroge sur les revirements dans la politique du groupe Disney concernant ce sujet. Pas plus tard que cette semaine, Disney a annulé la création de sa série dérivée sur La Princesse et la Grenouille, qui présente pour la première fois une princesse noire. « Malgré des changements d’équipe créative, Tiana n’avait pas ce qu’il fallait pour obtenir un budget conséquent », révèle The Hollywood Reporter.