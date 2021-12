<p>Les annonces de réforme en prévision de la nouvelle année s’enchaînent de toute part. Les services postaux universels ne font pas exception en faisant part, au mois d’août 2021, de leur intention d’augmenter le prix des timbres. Comme prévu par le dispositif d’encadrement tarifaire pluriannuel établi par l’Arcep, une hausse des tarifs des services de la Poste est attendue dès janvier 2022.<br /><br />Les timbres ainsi que l’envoi de colis feront l’objet d’une augmentation tarifaire, une mesure nécessaire au vu de la mutation du marché au sein duquel évolue la Poste. Dès lors, les usagers de la Poste devront débourser un peu plus pour bénéficier de ses services. Décryptage.</p>

La Poste : hausse du tarif des timbres au 1er janvier 2022 / iStock.com - Marc Bruxelle

L’entrée en vigueur imminente d’une nouvelle grille tarifaire

<p>Tandis qu’une réforme fiscale du côté des particuliers est prévue par le projet de loi de finances 2022, les changements à venir n’ont pas fini de surprendre les ménages français. Le 1er janvier 2022 marquera un nouveau point de départ pour de nombreux services sur le marché, dont la Poste. Cette dernière entend augmenter les tarifs des timbres à compter de cette date. Globalement, les coûts des services postaux feront l’objet d’une hausse moyenne de 4,9% pour la quatrième et dernière année du dispositif d’encadrement tarifaire de l’Arcep, mis en place en 2017. L’augmentation des tarifs est modulée différemment, suivant le type de service postal concerné. Dans tous les cas, cette nouvelle hausse de prix entre dans la continuité des évolutions tarifaires opérées les années précédentes, sans excéder le plafond imposé par le plan d’encadrement.</p>

Les nouveaux prix des timbres rouges et des timbres verts

<p>Parmi les objets de collection préférés des Français, les timbres postaux vont, une fois de plus, voir leur coût augmenter pour l’année à venir. Concrètement, les timbres verts seront désormais vendus à 1,16 € l’unité, soit une hausse de 8 centimes d’euros par rapport au tarif d’avant. Les timbres rouges, nécessaires à l’envoi des lettres prioritaires, passent, quant à eux, de 1,28 € à 1,43 €, soit 15 centimes d’euros supplémentaires. Des augmentations similaires sont observées sur les autres types d’envois de courriers propres aux particuliers, avec notamment : <br /><ul><li>Un nouveau tarif, porté à 1,66 € pour les lettres suivies ; </li><li>Une hausse de 15 centimes d’euros pour l’envoi de lettres recommandées R1, dont le prix passe de 4,40 € à 4,55 €.</li></ul><br /><br />L’accusé numérique va cependant demeurer le même que cette année, porté à 1,15 €. Quant à l’avis de réception physique, son prix se voit additionné de 5 centimes d’euros pour s’établir à 1,20 €.</p>

Une augmentation tarifaire qui suit les tendances économiques

<p>Compte tenu de l’inflation constante, mais aussi des nouvelles habitudes des usagers, la Poste est contrainte de revoir les tarifs des timbres et autres services d’envoi à la hausse pour garantir pérennité et compétitivité. L’environnement économique au sein duquel les services postaux évoluent est en pleine mutation numérique. Une baisse significative de la consommation de colis et de courriers se fait au profit des applis et autres logiciels de communication par internet. À cela s'ajoutent les services de transports concurrents. Selon l’Arcep, cette hausse de tarif est une manière de compenser financièrement ce léger déclin.</p>