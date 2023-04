La popularité de Macron en forte baisse selon un sondage

La cote de popularité d'Emmanuel Macron a chuté de huit points en mars pour atteindre son plus bas niveau depuis la crise des "gilets jaunes" fin 2018, avec 29% de Français satisfaits de son action, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud radio et Paris Match publié mardi.

Après un petit rebond le mois précédent dans ce baromètre pour atteindre 37% d'approbation, la baisse de popularité se poursuit pour le chef de l'Etat qui pâtit d'un climat politique et social hostile pour son gouvernement et sa majorité depuis le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

Depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire, mis à part en décembre 2018 (23%) et janvier 2019 (28%) pendant le mouvement des "gilets jaunes".

La Première Ministre Elisabeth Borne voit également sa popularité baisser, mais plus modérément (-2 points en un mois), pour atteindre 29%, le point le plus bas depuis sa nomination en mai 2022.

Enquête menée les 30 et 31 mars auprès d'un échantillon de 1.010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.