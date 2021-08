La piste de ski de cette usine d'incinération danoise fait polémique

Le vieillissement prématuré du revêtement de la poste de ski nécessite des travaux importants qui pourraient déboucher sur la fermeture du site. Ce que dément son exploitant.

Dès les premiers plans, cet ambitieux projet de la capitale danoise signé par le cabinet d'architectes BIG (Bjarke Ingels Group) avait suscité l'enthousiasme. Installée sur une usine d'incinération de Copenhague capable de valoriser 440.000 tonnes de déchets par an, cette piste de ski devait prouver qu'une usine de retraitement pouvait être belle, parfaitement propre et saine et même servir à des loisirs. D'ailleurs, les lieux se complètent d'un mur d'escalade et de sentiers de promenade. Mais depuis peu, une polémique empoisonne cette image idyllique.

À en croire The Copenhagen Post, le site pourrait devoir fermer pour travaux, voire définitivement. En cause: le vieillissement prématuré du revêtement synthétique sur lequel dévalent les fans de glisse. Une situation qui nécessiterait de lourds travaux, évalués par le journal danois à 1,5 million d'euros, ce qui déboucherait a minima sur une fermeture pour travaux, voire sur un arrêt définitif selon le média local. Si Amager Bakke, l'exploitant de cette piste baptisée Copenhill reconnaît bel et bien des problèmes sur la partie la plus pentue de la descente, il dément tout risque de fermeture définitive.

Conflit avec l'assureur

Sur son site Internet, l'exploitant souligne que les réparations pourront même se faire par petits morceaux, en dehors des heures d'activité, sans nécessiter la moindre fermeture. Cela n'empêche pas les médias danois de préciser qu'un conflit existe entre le propriétaire des lieux et son assureur pour savoir qui doit payer les dégâts. The Copenhagen Post croit savoir que si le propriétaire l'emporte, la piste pourrait rouvrir en 2024 mais dans le cas contraire cela pourrait signifier la fin de cette belle aventure.