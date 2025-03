La météo du vendredi 7 mars : la douceur toujours d’actualité

Les températures sont toujours en hausse pour une journée exceptionnellement douce pour la saison

Le printemps continue de s’installer sur l’ensemble du territoire. Hormis les côtes, où la grisaille prédomine, le temps est clair sur l’ensemble du territoire, avant un week-end plus maussade, annonce La Chaîne météo* .

Le matin, une ambiance printanière qui se confirme

Les nuages sont de plus en plus nombreux sur la façade ouest et autour du golfe du Lion où des pluies arrivent. C’est le début d’un épisode cévenol. Ailleurs, la matinée est belle et lumineuse, avec une certaine fraîcheur en atténuation par rapport aux jours précédents. Un peu d’air froid résiste sur l’Alsace avec de possibles gelées blanches. Le vent d’autan souffle toujours fortement en Occitanie (entre 80 et 110 km/h dans son domaine.).

L’après-midi, de la douceur, sauf sur les côtes

Les nuages s’amoncellent sur la Bretagne et toujours autour du golfe du Lion, notamment le Roussillon, où les pluies se renforcent. Le vent d’autan souffle jusqu’à 110 km/h. Ailleurs, l’ambiance est printanière avec des températures dignes d’une fin de mois d’avril, encore en hausse sur la moitié nord.

En soirée, un temps calme, des vents violents dans le Sud

Soirée globalement calme sur le territoire, sauf sur le Languedoc-Roussillon où les pluies se poursuivent. Le vent d’autan et le marin soufflent violemment , en particulier sur le relief, toujours jusqu’à 100 km/h. Il fait assez doux partout ailleurs avec le flux de sud-est.

Tendance pour les prochains jours

La dégradation du temps se confirme sur la façade Atlantique autour du golfe du Lion, alors que les nuages et la pluie se déplacent vers le centre de l’Hexagone ce week-end, avec un ciel qui se charge au Nord, au centre et à l’Est.

* La Chaîne Météo est une propriété du groupe Le Figaro.