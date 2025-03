La météo du samedi 8 mars : trois départements en alerte au coup de vent

Les vents soufflent en tempête dans le sud-ouest, mais le reste du pays conserve sa douceur.

Les vents sont à surveiller dans le sud de la France, mais l’ambiance reste printanière sur une grande partie du pays, annonce La Chaîne Météo* .

Une matinée chargée dans le Sud-Ouest

Le ciel est dégagé au nord est du pays et la douceur subsistent malgré les nuages sur la côte atlantique. Des intempéries arrivent au niveau des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon avec des pluies humides et un ciel gris. De fortes rafales de vent du sud sont attendues dans le Massif central, la Haute-Garonne et le Tarn sont placés en vigilance orange pour la journée a annoncé Météo-France .

Un après-midi aux airs de printemps

Accompagnée d’un vent marin de plus en plus fort, la pluie est toujours au rendez-vous dans le Languedoc-Roussillon. Si le ciel reste mitigé dans l’Ouest, le soleil brille du Midi Toulousain jusqu’aux régions du nord et de l’est, offrant un après-midi agréable aux airs de printemps.

Les pluies se renforcent dans le Sud

La soirée est douce dans la majorité des régions. Toutefois, près des Pyrénées et au sud du Massif central, le temps reste très perturbé avec un vent tempétueux et un renforcement des pluies.

Vers un rafraîchissement

Le mauvais temps devrait gagner du terrain en deuxième partie de week-end avec l’arrivée d’orages dans le sud-est et la progression des pluies vers le nord. La tendance sera au rafraîchissement tout au long de la semaine, mais les températures devraient rester douces pour la saison.

* La Chaîne Météo est une propriété du groupe Le Figaro.