La météo du lundi 10 mars : de nombreux nuages et quelques averses

Les nuages sont «comme les pensées, les rêveries, les cauchemars du ciel» (Jules Renard, grand poète) et lundi, ce dernier sera fort tourmenté. Le temps clair est derrière nous, au moins pour quelques jours. Dans le nord est, on observera une dégradation avec le retour de quelques pluies accompagnées d’un rafraîchissement qui devrait permettre de ressortir les gilets. Dans le sud-est, le temps restera instable et orageux.

Pour ce jour de la sainte-Vivienne, Vivien, Vivian, Vivianne, l’instabilité se renforcera de nouveau dans l’après-midi avec quelques orages de la Provence Alpes Côte d’Azur au sud du Massif central au Languedoc, sans caractère aggravant néanmoins. Partout ailleurs, vous retrouvez un ciel variable, parfois menaçant en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Des côtes normandes au Grand Est, un peu de pluie est même possible sous une grisaille tenace.

Les maximales s’échelonnent de 12°C dans les Ardennes à 18°C au Pays basque en passant par une quinzaine de degrés ailleurs.

La «goutte froide» se maintiendra toute la semaine au-dessus de la France, alimentant un risque d’averses quotidien sur une majorité de régions. Dans le sud-est, la possibilité de nouveaux orages ne peut guère être exclue.