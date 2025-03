La lettre du Figaro Économie

Chaque soir, un rendez-vous essentiel pour comprendre d’un coup d’œil les enjeux économiques du moment, plonger dans la vie des entreprises, maîtriser les clés du monde d’aujourd’hui et anticiper les tendances de demain.

Pour les fleurons français du CAC 40, l’euphorie post-covid est bel et bien terminée. Après trois années de hausse consécutive, leurs profits cumulés ont reculé en 2024 . Certes, leur niveau reste supérieur à la période pré-pandémie, et le recul global est dû, avant tout, à la chute des bénéfices de trois grands contributeurs (LVMH, TotalEnergies et Stellantis), alors que l’immense majorité des groupes du CAC 40 ont bien mieux résisté. Mais ce coup d’arrêt est un signal d’alarme de plus : ces géants mondiaux de l’industrie et des services, dont l’activité a été portée par la mondialisation pendant des décennies, entrent, eux aussi, dans une « nouvelle ère ». Ils devront s’adapter au nouveau contexte géopolitique et macroéconomique, plus incertain que jamais.

Réunis cette semaine à Barcelone, les dirigeants des géants européens de la tech n’ont pas caché leur sidération après la passe d’armes retransmise en mondovision entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Cette nouvelle donne pourrait entraîner des revirements d’alliances chez les industriels. Un acteur des télécoms évoque ainsi ouvertement la nécessité de repenser la relation à la Chine : « Si les nouvelles règles du jeu consistent à défendre ses propres intérêts, les technologies chinoises sont souvent meilleures et moins chères que les américaines. »

Dans le contexte géopolitique plus incertain et éruptif que jamais, la Banque centrale européenne (BCE) continue de soutenir l’économie en abaissant, pour la cinquième fois depuis l’été, ses taux directeurs. Sa présidente, Christine Lagarde, sera attentive aux effets du virage spectaculaire de l’Allemagne qui promet de dépenser des centaines de milliards d’euros dans sa défense et les infrastructures, en s’affranchissant de ses prudentes règles budgétaires. Le plan allemand, s’il est mis en œuvre, pourrait muscler la croissance de la zone euro, mais aussi relancer l’inflation.

