"La France est pour les grosses, grosses fortunes un paradis fiscal", dénonce Christiane Taubira

Christiane Taubira le 30 janvier 2022 à Paris après l'annonce des résultats de la primaire populaire ( AFP / Thomas COEX )

La candidate à la présidentielle, qui vient de remporter la Primaire Populaire, a détaillé lundi matin sur franceinfo plusieurs propositions pour rétablir "la justice fiscale".

Alors que la question des successions et des impôts s'est peu à peu imposé comme l'un des sujets principaux de la campagne présidentielle, Christiane Taubira a de son côté estimé lundi 31 janvier sur franceinfo que "la question des impôts, c'est celle de la justice fiscale".

"Quand on sait que les multimillionaires échappent à l'impôt, parce que leur taux de contribution est de 10% alors qu'il est de 40% sur les classes moyennes, on voit qu'il y a un problème d'injustice fiscale", a déploré la candidate de gauche au lendemain de sa victoire à la Primaire Populaire , avant de détailler quelques unes de ses propositions sur le sujet.

"Lorsque je propose dans cet esprit de justice de prendre 1% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine et jusqu'à 3% à partir d'un milliard, ça rapporte 20 milliards d'euros", a précisé l'ancienne garde des Sceaux qui veut "arrêter le plafonnement et supprimer les niches fiscales" en rétablissant un "ISF modifié".

"Il faut une meilleure répartition", a-t-elle plaidé, estimant que "la France (était) pour les grosses, grosses fortunes un paradis fiscal".

Christiane Taubira veut également repenser les droits de succession, dont 85% des Français sont actuellement exemptés quand ils touchent un héritage. "L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont travaillé toute leur vie, ont constitué un patrimoine, puissent le léguer sans avoir à payer des frais de succession ", a-t-elle expliqué.

"Pour l'instant, les travaux que nous faisons font apparaître qu'à partir de 4,2 millions d'euros de patrimoine, on peut fiscaliser de façon sérieuse", a-t-elle précisé. "Il faut corriger les inégalités plus en amont, que celles et ceux qui ont travaillé lèguent à leurs enfants, mais plus en amont", a martelé l'ancienne ministre.