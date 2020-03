La France est malgré tout championne d'Europe en construction de logements

INFOGRAPHIE - Les professionnels se plaignent du peu de logements neufs contruits par an. Pourtant, malgré un ralentissement de l'activité la France fait mieux que ses voisins européens.

La France manque-t-elle de logements? Pour expliquer la flambée des prix de l'immobilier, c'est l'une des raisons évoquées. L'offre est insuffisante. Bref, le pays ne construit pas assez. En 2013, François Hollande, fraîchement élu, président de la République, avait fixé comme objectif de construire 500.000 logements par an au cours de son quinquennat. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire. La dernière fois que cette barre a été atteinte, c'était en 2011 (518.000 logements autorisés).

Les maires, qualifiés de «frileux» à l'approche des élections municipales, sont souvent tenus pour responsables. Les baisses de permis de construire sont effectivement particulièrement marquées les années d'élections municipales, selon les chiffres du gouvernement (voir ci-dessous). «J'ai du mal à comprendre pourquoi, à l'échelon local mais aussi national, on ne sort pas les grands moyens alors que la demande est dynamique, s'interroge Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) qui déplore un recul de plus de 3% des ventes des logements neufs sur l'année 2019 par rapport à 2018. Faire de l'écologie, lutter contre l'artificialisation et vouloir habiter à la campagne, ce n'est pas construire moins mais différemment».

Malgré des signes récents de redressement, la construction de logements se replie depuis plus de deux ans. Et pourtant, la France aurait de quoi crier «cocorico»! Dans son flot de mauvaises nouvelles, la FPI en a discrètement glissé une bonne qui a de quoi relativiser le contexte «morose» qu'elle dépeint: la France construit plus de logements neufs (permis de construire) que l'Allemagne (351.000) et le Royaume-Uni (plus de 192.000 en 2018).

Le pays est même celui, en Europe, qui bâtit le plus de logements par habitant, selon l'OCDE (voir ci-dessous). On en construit un peu plus de 6 pour 1000 habitants. Suivent la Finlande, l'Autriche et le Luxembourg (autour de 5 logements pour 1000 habitants). L'Allemagne n'arrive qu'en 8e position (3 pour 1000) et le Royaume-Uni, à la 16e place (un peu plus de 2 pour 1000).

Même les États-Unis sont moins performants. Certes, l'Oncle Sam construit 1,2 million de logements neufs par an, soit quasiment trois fois plus que la France. Mais relativement au nombre d'habitants, son ratio est inférieur au nôtre (moins de 3 pour 1000). En voilà une bonne nouvelle non? Pas totalement. «Peu de métropoles présentent un marché fluide, c'est-à-dire où les stocks de logements à la vente sont supérieurs à 12 mois. En Ile-de-France, ils sont tombés à 7 mois», rétorque Alexandra François-Cuxac. Les promoteurs pourront toujours se rassurer en se disant que les réservations de logements, pour les accédants, se maintiennent bien malgré la baisse des aides publiques.