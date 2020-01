La discrète disparition de la taxe sur la location de micro-logements

Mise en place en 2012, la taxe dite «Apparu» a visiblement été jugée peu efficace par Bercy et a également été victime du retour de l'encadrement des loyers.

Une fois n'est pas coutume: les propriétaires seront heureux d'apprendre qu'une taxe immobilière a été supprimée par la loi de finances pour 2020 (article 21). Laquelle? La «taxe Apparu» (du nom de l'ancien ministre du Logement Benoist Apparu entre 2009 et 2012) mise en place en 2012 (article 234 du Code général des impôts). Cette suppression a pris effet le 1er janvier dernier.

Cette taxe était payée chaque année par les propriétaires qui louaient des logements dont la surface était inférieure ou égale à 14 m², étaient situés dans les zones dites «tendues» (comme les grandes métropoles) et dont le loyer mensuel dépassait le plafond fixé par décret de 42,47 euros par m² de surface habitable (hors charges). Ainsi, un studio de 14 m² ne devait pas être loué plus de 594,58 euros par mois (hors charges). Au-delà, vous deviez payer cette taxe dont le taux dépendait de l'écart entre le loyer mensuel pratiqué et le loyer de référence (10% s'il était inférieur à 15% par exemple et jusqu'à 40% pour une différence supérieure ou égale à 90%).

Pour justifier sa suppression, le gouvernement explique que cette taxe «n'a jamais eu l'effet dissuasif attendu»: celui d'inciter les propriétaires à ne pas fixer de loyers excessifs pour les logements de petites surfaces. L'exécutif a également pris acte de «l'inefficacité de cette taxe qui fait manifestement l'objet d'une sous-déclaration de la part des propriétaires». La raison est simple: le paiement de cette taxe était déclaratif. Autrement dit, les bailleurs devaient la déclarer avec leurs autres revenus. Ce qui occasionnait des fraudes. Conséquence, les montants collectés seraient extrêmement faibles, à peine plus de 500.000 euros par an selon de bons connaisseurs du dossier. Soit 3,5 millions d'euros depuis sept ans.

Le retour de l'encadrement des loyers à Paris, une des principales villes concernées par la taxe Apparu, a sans doute également précipité la chute de la taxe des sur les micro-logements. Le gouvernement privilégie certainement ce dispositif institué par la loi logement et en qui, pourtant, Emmanuel Macron n'a jamais vraiment eu confiance.