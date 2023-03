La création d'entreprise envisagée par un Français sur quatre et un jeune sur deux (sondage)

Près d'un Français sur quatre (24%) et plus de la moitié (52%) des 18-24 ans ont envie de créer une entreprise, selon une enquête publiée mercredi par Opinionway.

Les femmes sont plus nombreuses (28%) que les hommes (20%) et la proportion de celles et ceux qui envisagent de se mettre à leur compte diminue avec l'âge, restant limitée à 9% pour les 50 ans et plus, selon ce sondage réalisé du 15 au 21 février pour l'évènement Go Entrepreneurs (ex-Salon des Entrepreneurs) et la banque publique Bpifrance.

Opinionway a pris un échantillon de 1.306 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française au sein duquel les 18-30 ans ont été surreprésentés "afin de disposer d'une base de 404 jeunes", selon un communiqué de Go Entrepreneurs, dont le salon annuel se tient les 5 et 6 avril à La Défense, près de Paris.

Une majorité (56%) de ceux qui envisagent soit de créer ou de reprendre une entreprise comptant des salariés, soit de se mettre à leur compte en devenant auto-entrepreneur ou en fondant une entreprise individuelle classique, veulent le faire dans les deux ans tandis que 42% souhaitent le faire à une échéance plus lointaine.

Parmi les créateurs ou repreneurs potentiels, près des deux-tiers (63%) ont déjà entamé la préparation de leur projet.

Un obstacle de taille pour se lancer est la question du financement: les répondants qui déclarent avoir envie de se lancer estiment avoir "dans l'idéal" besoin de 22.480 euros en moyenne pour financer leur projet la première année, mais ne disposer en moyenne que de 9.894 euros de budget personnel à cette fin.

Parmi les aides nécessaires les plus fréquemment citées pour la création d'entreprise, les aides financières arrivent en tête avec 55% de citations parmi les créateurs potentiels, devant les conseils juridiques et administratifs (48%) et les solutions de financement (46%) comme les prêts d'honneur, les prêts participatifs ou les prêts bonifiés.

Le nombre d'entreprises créées en France a presque doublé en dix ans, dépassant pour la première fois le million en 2021 et en 2022. Mais plus de % sont des auto-entrepreneurs, dont certains n'ont qu'un très faible niveau d'activité.