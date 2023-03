La cote d'approbation de Macron remonte, stabilité pour Borne, selon un sondage

La cote d'approbation d'Emmanuel Macron regagne 3 points en mars et celle d'Elisabeth Borne se stabilise à un faible niveau alors que la contestation de la réforme des retraites se poursuit, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud radio et Paris Match publié mardi.

Le chef de l'État voit son action approuvée par 37% des sondés après être tombée en février à 34%, son plus bas niveau depuis mars 2020.

La Première ministre Élisabeth Borne, en première ligne sur la réforme des retraites, voit elle sa cote se stabiliser à 31% d'approbation, toujours au plus bas.

Selon ce sondage, 32% des Français estiment que le chef de l'Etat "mène une bonne politique économique" (-4 points) et 39% qu'il est "capable de réformer le pays" (+1).

La Première ministre est perçue comme "ouverte au dialogue" par 29% des Français (+2 points) mais seuls 24% l'estiment "proche des préoccupations des Français" (-2).

Enquête menée les 2 et 3 mars auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.