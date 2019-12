La construction de logements poursuit son recul

La construction de logements a poursuivi son déclin en France entre septembre et novembre, dans la tendance des précédents mois qui ont vu un rebond côté maisons et une chute côté immeubles, montrent vendredi les chiffres du gouvernement.

Entre septembre et novembre, le nombre de permis s'est établi à 118.100, soit un recul de 2,2% par rapport à un an plus tôt, tandis que les mises en chantier ont baissé de 3,4% à 112.500, selon le ministère de la Cohésion des Territoires, dont dépend le logement.

Les tendances d'ensemble des mois précédents demeurent: la construction de maisons rebondit nettement, alors que celle d'immeubles s'inscrit en fort recul.

Les promoteurs immobiliers, qui construisent les immeubles, expliquent principalement cette déprime par la perspective des élections municipales, qui poussent les élus locaux à restreindre les permis de construire.

Néanmoins, la situation s'est améliorée en novembre sur ce front: entre août et octobre, le nombre de permis de construire des immeubles s'inscrivait en baisse de plus de 12% par rapport à un an plus tôt. Pour la période septembre-novembre, le recul n'est plus que d'environ 9%.

Du côté des maisons, l'évolution est restée semblable à ce qui été mesuré un mois plus tôt: un franc rebond des permis (+9,1% pour les logements individuels dits purs et +1,1% pour les logements groupés, c'est-à-dire intégrés à un programme immobilier plus large).

En ce qui concerne les mises en chantier, qui témoignent du niveau actuel de la construction, les tendances sont les mêmes mais moins marquées: elles marquent une hausse de 2,1% pour le logement individuel pur et un recul de 8% pour les immeubles.