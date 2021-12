La construction de logements dépasse de peu ses niveaux d'avant-crise

Le nombre d'autorisations délivrées pour la construction de logements a baissé de 1% sur la période septembre-novembre par rapport aux trois mois précédents, mais reste au-dessus de son niveau d'avant-crise, tout comme les mises en chantier, selon des données publiées mercredi par le gouvernement.

De décembre 2020 à novembre 2021, 470.000 logements ont été autorisés à la construction, soit 70.200 de plus qu'au cours des douze mois précédents (+17,5%).

Sur la même période, "on estime que 391.800 logements ont été mis en chantier, soit 38.100 de plus (+10,8%) que pendant les douze mois précédents", a précisé le ministère, les logements en résidence ayant connu la plus forte progression, devant les logements individuels purs.

Mais "si on prend comme point de comparaison les douze mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020), le nombre de logements autorisés reste supérieur mais dans une moindre mesure (+2,4%), de même pour l'estimation du nombre de logements commencés (+1%)", est-il ajouté.

Comparé à la période d'avant-crise sanitaire, la plus forte baisse de permis de construire accordés a concerné les logements collectifs ou en résidence (-6%), tandis que les logements individuels ont vu leur croissance se confirmer (+9%).