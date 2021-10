La Climate School d'Axa : une formation aux enjeux de l'environnement

Le groupe d'assurances Axa a annoncé le lancement de la Climate School, une formation dédiée aux salariés d'entreprises souhaitant être sensibilisés aux enjeux environnementaux.

La Climate School d'Axa, une formation aux enjeux de l'environnementiStock-HJBC

Axa veut former les salariés aux enjeux environnementaux

Des modules théoriques et pratiques au programme

L'assureur Axa a lancé en 2019 Axa Climate, une branche de son activité dédiée à la transition énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique. Se positionnant comme un "assureur engagé" selon ses propres termes, Axa Climate soutien et accompagne les acteurs de la vie économique qui œuvrent en faveur de la protection de la planète. Désirant aller plus loin dans cette voie, Axa Climate a récemment officialisé le lancement d'une formation consacrée aux enjeux environnementaux : la Climate School. Les collaborateurs d'entreprises de tous secteurs d'activité ont ainsi la possibilité de recevoir une formation théorique et pratique aux grands enjeux environnementaux actuels et futurs. Le groupe est pour cela parti du constat que le réchauffement climatique va impacter en profondeur l'organisation de l'activité économique des entreprises, et qu'à ce titre il est essentiel de se montrer à la hauteur de la "transformation durable". Qui plus est, une étude du cabinet Kite Insight met en avant le fait que 76% des salariés d'entreprises se déclarent prêt à agir dans leur vie professionnelle pour accompagner cette transformation durable, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il existe ainsi une vraie demande à laquelle la Climate School souhaite répondre. C'est dans cette optique que les experts en changement climatique du groupe Axa ont mis au point une formation dans le but d'accompagner les entreprises dans leur nécessaire transformation durable.La formation prodiguée à la Climate School d'Axa s'appuie sur une centaine de modules théoriques et pratiques, soit l'équivalent de 12 heures de formation. Les grandes thématiques qui y sont abordées couvrent des champs larges de la transformation durable tels que la préservation de la biodiversité, le bon usage des ressources naturelles ou encore le réchauffement climatique. Lors de la formation, les salariés seront ainsi amenés à appréhender leur activité sous l'angle de la durabilité, du respect de l'environnement ou encore de la protection de la biodiversité. Les contenus de chaque module ont par ailleurs fait l'objet d'un travail de fond réalisé par des spécialistes divers tels que des géologues, des climatologues et des hydrologues notamment. Plus qu'une formation, la Climate School se veut être un outil de micro-learning qui permet d'agir concrètement au quotidien dans sa vie professionnelle. Disponible via une application dédiée ou à travers les supports traditionnels de formation interne des entreprises, la formation de la Climate School s'adapte ainsi aux attentes des entreprises clientes. Antoine Denoix, le CEO d'Axa Climate, explique à ce sujet que "La Climate School fournit des cours simples pour apprendre et s'engager contre le changement climatique au sein de son entreprise. Au regard de l'urgence climatique, ils peuvent tous devenir des moteurs du changement au sein de leur organisation." Et d'ajouter "la Climate School est un outil de microlearning sur-mesure qui permet aux salariés d'aborder les questions climatiques avec une perspective scientifique solide mais aussi de comprendre comment les métiers vont changer dans les mois et années à venir."