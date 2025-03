La chanteuse de soul et de R’n’B Angie Stone est morte dans un accident de voiture à l’âge de 63 ans

L’ancienne membre du groupe de hip-hop The Sequence et interprète du titre

Elle était l’une des grandes voix de la soul et du R’n’B . Alors qu’elle quittait un spectacle à Montgomery (Alabama) samedi dernier dans la matinée, la chanteuse américaine Angie Stone est décédée d’un accident de voiture à l’âge de 63 ans, rapporte le site TMZ . Sa camionnette, dans laquelle se trouvaient plusieurs membres de son équipe, devait rejoindre Atlanta. Pour l’heure, les circonstances de cet accident n’ont pas encore été rendues publiques, tout comme l’état de santé des autres passagers du véhicule.

Angie Stone - Wish I Didn’t Miss You (2001)

Celle qui fit ses premières classes dans la chorale gospel de l’Église First Nazareth Baptiste de Columbia , sa ville natale, est d’abord connue pour son rôle au sein du trio de hip-hop 100 % féminin The Sequence. Aux côtés de ses deux amies Gwendolyn Chisolm et Cheryl Cook, elle rencontre ses premiers succès avec les titres Funk You Up et Funky Sound (Tear The Roof Off) à l’aube des années 1980. Après la séparation du groupe en 1982, Angie Stone décide de poursuivre sa carrière dans le rap, où elle collabore avec le duo futuriste Mantronix et fait des chœurs pour le cinquième album du guitariste Lenny Kravitz .

Nommée trois fois aux Grammy Awards

À cette époque, l’artiste fait la connaissance du chanteur D’Angelo, qui fut d’abord son partenaire d’écriture avant de devenir son compagnon et collaborateur privilégié. En 1999, un label lui propose de se lancer en solo. Angie Stone enregistre alors l’album Black Diamond , un mélange de hip-hop et de soul, dans lequel participe notamment Lenny Kravitz. Cet album sera certifié disque d’or aux États-Unis. En 2001, la chanteuse dévoile l’une des chansons les plus emblématiques de sa carrière , Wish I didn’t miss you, dans son deuxième album Mahogany Soul. Sur Stone Love , son troisième disque solo paru en 2004, elle s’associe au célèbre rappeur américain Snoop Dogg , que l’on a aperçu l’été dernier aux Jeux olympiques de Paris 2024 , sur le titre I Wanna Thank Ya . Le disque est alors certifié platine, l’équivalent d’un million de ventes outre-Atlantique.

Nommée trois fois aux Grammy Awards au cours de sa carrière, Angie Stone s’est également produite sur scène à Détroit lors des funérailles d’Aretha Franklin , aux côtés de The Four Tops ou encore Dee Dee Bridgewater. En parallèle de ses talents musicaux, la chanteuse s’est illustrée au cinéma avec des apparitions dans les films The Hot Chick (2002) et The Fighting Temptations (2003). « La voix et l’esprit d’Angie Stone vivront à jamais dans les cœurs de ceux qu’elle a touchés » , a déclaré son entourage, notamment son fils Michael et sa fille Diamond, dans un communiqué adressé au média américain CNN . Avant d’ajouter : « Les détails concernant les services commémoratifs seront annoncés par la famille en temps voulu. »