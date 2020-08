Plus les années passent, plus la technologie s'impose comme une nécessité. Cette invention humaine, de plus en plus performante, ne cesse de se développer. Après avoir révolutionné la communication, l'habitat et la circulation, la tendance est désormais à la braintech. Le business du cerveau représente un marché lucratif et sera la plus grande mine d'or de l'histoire d'ici peu. Face au développement effréné des IA, le cerveau humain devra s'appuyer sur l'aide de la technologie pour améliorer ses facultés.



L'Homme fait preuve d'une intelligence sans précédent à travers ses inventions technologiques. Toutefois, nombreux craignent l'écart grandissant qui se forme entre les capacités cognitives humaines et le maching learning. En effet, l'humain demeure exposé à des maladies dégénératives et la baisse de QI moyenne est inquiétante. Face à cette dégradation cognitive, la braintech ou neurotech prend le dessus. État des lieux.

La braintech : la nouvelle vague tech pour les entreprises / Istock.com - MF3d

La braintech, l'avenir du cerveau humain ?

Si méditer 10 minutes par jour améliorerait la capacité du cerveau, le boom de l'IA pousse à s'intéresser à des solutions plus radicales pour booster la cognition humaine. Un rapport publié par le World Economic Forum souligne que les 7 milliards de cerveaux humains sur Terre auront besoin d'aide pour faire face à la prochaine révolution industrielle. Cela sous-entend, entre autres, l'importance désormais flagrante de la neurotech. Compte tenu de cette situation, les recherches neuroscientifiques explosent et les grandes entreprises technologiques manifestent un intérêt croissant vis-à-vis de la braintech. Grande nouveauté de ces dernières années, la braintech désigne les technologies destinées à améliorer les capacités cérébrales humaines.

Les champs d'application de la braintech

Face au développement de l'IA, l'engouement autour de la braintech gagne du terrain, avec notamment des milliards d'investissements au sein de la Silicon Valley. Pour exploiter les nombreuses facettes du cerveau humain, la braintech se spécialise. Ainsi, certaines de ces technologies tentent de solutionner les maladies neurodégénératives de Parkinson et d'Alzheimer tandis que d'autres visent une meilleure gestion de l'intelligence émotionnelle, du stress ou de la mémoire. D'autres entreprises, telles que Neuralink d'Elon Musk, le PDG de Tesla, cherchent à créer une interface cerveau-ordinateur en intégrant l'IA dans le cerveau humain pour multiplier ses capacités.

Un nouveau domaine de prédilection

Tout comme l'intelligence artificielle qui révolutionne la vie de l'homme, les produits de la braintech représentent un grand espoir pour l'avenir du cerveau humain. Face aux géants de la Silicon Valley, les entreprises françaises ne sont pas en reste. Dreem, une scale-up basée en France, a notamment mis au point un bandeau de nuit qui décuple les capacités cérébrales en améliorant le sommeil. En outre, des applications de brainfitness pour le renforcement cérébral telles que Lumosity, Peak ou encore Big brain sont déjà à la disposition de tous. Pendant ce temps, des dispositifs qui visent le contrôle à distance des objets par la pensée sont en cours de développement. De son côté, Emotiv, une start-up australienne plébiscitée, commercialise déjà des "brain wearable" prévus à cet effet.