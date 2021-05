La Bourse de Paris termine au-dessus des 6.400 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,35% lundi, jour férié, à l'issue d'une séance peu animée mais tirée dans les dernières heures par l'optimisme de Wall Street.

Le CAC 40 a gagné 22,08 points à 6.408,49 points, dans un volume d'échanges très faible d'environ 1,5 milliard d'euros. Il a néanmoins atteint un nouveau plus haut depuis le 1er novembre 2000. Vendredi, il avait terminé sur une note positive (+0,68%).

"La séance du jour a été très calme et dans des volumes faibles, d'autant plus que les bourses de Francfort et de Suisse sont fermées donc il n'y a pas beaucoup d'investisseurs sur les marchés", constate Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

La Bourse de Francfort et la Bourse suisse sont en effet fermées ce lundi en raison du lundi de Pentecôte, mais les marchés britanniques et américains sont ouverts.

En fin de séance, le CAC 40 a "bénéficié du soutien de Wall Street" qui a ouvert en hausse, repartant du bon pied après une semaine en demi-teinte.

Avant cela, les marchés européens ont peiné à choisir une tendance, en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda.

Sur le front sanitaire, chefs d'Etat, de gouvernements et de l'ONU ont présenté lundi à l'OMS leurs idées pour stopper le Covid et préparer la réponse aux prochaines pandémies.

Le chef de l'ONU a assuré que le monde était "en guerre" contre le Covid-19, appelant la communauté internationale à aller au-delà de la solidarité et à entrer en "économie de guerre" pour stopper le virus.

Le directeur général de l'OMS a déploré lundi qu'un "petit groupe de pays" accapare les vaccins contre le Covid, réclamant qu'"au moins 10% de la population de chaque pays" puissent être vaccinés d'ici septembre.

Reprise de cotation et dégringolade pour Solutions 30

Le titre de la société de services informatiques luxembourgeoise Solutions 30 a plongé de 70,62% à 3,05 euros par rapport à sa dernière cotation du 7 mai, où il valait 10,38 euros.

La reprise des échanges a été très perturbée, lundi matin et n'a recommencé qu'aux alentours de 10H00 mais de manière très intermittente en raison d'une ruée des vendeurs et de variations trop fortes. Dans l'après-midi, la cotation devenait plus fluide.

"La défiance des investisseurs est importante compte tenu de l'absence de certifications des comptes de l'entreprise", explique Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

Solutions 30 a en effet publié dimanche ses comptes annuels 2020, malgré l'absence de certification de son commissaire aux comptes, le cabinet Ernst & Young (EY), qui se dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit".

Relèvement de recommandation pour Euronext

Le titre de l'opérateur boursier paneuropéen occupait la tête du SBF 120 (+3,32% à 87,10 euros), profitant d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" contre "neutre" auparavant par UBS.

Les foncières dans le haut du panier

Les valeurs foncières tiraient le SBF 120, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) est monté de 2,81% à 69,47 euros, Klépierre de 2,23% à 22,94 euros, Covivio de 2,17% à 77,10 euros et Icade de 2,04% à 72,40 euros.

Abivax suspendu

Le titre de la biotech française était suspendu, à sa demande, en attendant la publication des résultats d'une étude, prévue après la clôture des marchés.

jvi/clp/