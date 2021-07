La Bourse de Paris temporise (-0,13%) avant l'inflation et les résultats américains

La Bourse de Paris s'affichait en léger repli (-0,13%) mardi matin avant la publication des chiffres d'inflation pour juin aux Etats-Unis, où les bancaires ouvriront en outre le bal des résultats semestriels.

A 09H31, l'indice vedette CAC 40 cédait 8,48 points à 6.550,77 points. Lundi, il avait terminé en hausse de 0,46%.

La Bourse de New York a vu quant à elle ses principaux indices finir lundi à de nouveaux plus hauts historiques.

"Les indices actions ne faiblissent pas" et "les taux se stabilisent", note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

"JPMorgan, Goldman Sachs et PepsiCo seront les trois publications de résultats les plus importantes de la journée, avant l'ouverture de Wall Street", poursuit-il.

Le chiffre de l'inflation américaine, "qui sera dévoilé à 14H30, sera également un rendez-vous important de la séance du jour", selon M. Le Liboux.

En Allemagne, la hausse des prix a bien connu une décélération en juin (à 2,3%), tout en demeurant proche de son plus haut en dix ans à cause des prix de l'énergie tandis qu'elle a légèrement accéléré en France, à 1,5% sur un an, poursuivant sa tendance des mois précédents.

"Alors que les marchés obligataires semblent moins concernés par les pressions inflationnistes, après la forte baisse des rendements de la semaine dernière, et que les prix des matières premières commencent à montrer des signes de ralentissement, les derniers chiffres d'inflation américains pourraient bien marquer un point culminant", estime pour sa part Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

La Chine a de son côté connu en juin un rebond surprise de ses exportations (+32,2% sur un an), soit le rythme de progression le plus rapide des ventes du géant asiatique depuis avril.

En France, la croissance devrait s'établir à 6% en 2021 selon la nouvelle prévision du gouvernement, a indiqué Emmanuel Macron lundi, en annonçant un nouveau plan d'investissements à la rentrée pour "bâtir la France de 2030".

Le chef de l'Etat français a également mis les non-vaccinés sous haute pression en imposant le pass sanitaire à l'entrée de la plupart des lieux publics et en rendant la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.

Alstom dégradé

Le titre du constructeur ferroviaire fermait la marche du CAC 40 (-1,94% à 36,82 euros) après avoir vu sa recommandation abaissée à "neutre" contre "acheter" auparavant.

Kaufman & Broad à la traîne

Le promoteur français ne profitait pas (-0,89% à 39,00 euros) de la confirmation lundi qu'il table sur un redressement de son chiffre d'affaires cette année, en dépit du retard au démarrage que va accuser son vaste projet de bureaux gare d'Austerlitz à Paris.

