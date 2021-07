La Bourse de Paris stoïque (+0,06%) après une déferlante de résultats

La Bourse de Paris marquait une pause (+0,06%) vendredi matin, après deux jours de rebond, les investisseurs prenant le temps de digérer une avalanche de résultats et d'indicateurs en cette dernière séance de juillet.

A 09H17, l'indice vedette CAC 40 grappillait 3,72 points à 6.637,49 points. La veille, il avait progressé de 0,37%.

"Les publications de résultats sont très nombreuses ce matin pour la dernière séance du mois", souligne Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

La journée est en outre particulièrement chargée en indicateurs de premier plan des deux côtés de l'Atlantique, à commencer par une série de statistiques françaises.

La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 1,2% sur un an en France au mois de juillet, contre 1,5% en juin, selon l'estimation provisoire de l'Insee.

L'économie française a rebondi au deuxième trimestre, avec une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB), soit un peu mieux que prévu.

La consommation des ménages en France a pour sa part légèrement progressé en juin, de 0,3%, après une forte poussée en mai liée au déconfinement.

Les premiers chiffres de l'inflation pour juillet en zone euro sont également attendus. Et ceux de la croissance au deuxième trimestre pour l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont été publiés, tous très positifs, respectivement de 1,5%, 2,7% et 2,8%.

"Après le PIB hier, l'indice des prix PCE est au programme du jour aux Etats-Unis. Mais maintenant que les réunions de politique monétaire de la Fed et de la BCE sont derrière nous, les marchés vont peu à peu se projeter sur le symposium de Jackson Hole à la fin du mois prochain" qui réunit tous les grands banquiers centraux mondiaux, complète M. Le Liboux.

Iliad bientôt retiré de la Bourse

Côté valeurs, Iliad bondissait de 61,03% à 182,05 euros pour s'aligner avec le prix de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par son fondateur et actionnaire majoritaire, Xavier Niel, en vue de retirer le groupe de télécoms, propriétaire de Free, de la cote.

EssilorLuxottica en tête du CAC 40

Le géant mondial de l'optique était porté (+2,34% à 157,56 euros) par un bénéfice net en forte progression au premier semestre, soutenu par le rebond des ventes, qui l'a amené à revoir à la hausse ses perspectives pour 2021.

Renault se reprend

Il était talonné par Renault (+2,31% à 33,90 euros), qui a rebondi au premier semestre avec un bénéfice net de 368 millions d'euros, son plan d'économies étant "en avance" sur son objectif, après une année 2020 très difficile.

Petite progression pour Hermès

Le groupe de luxe prenait 0,35% à 1.291,50 euros, fort d'un bénéfice net qui a atteint 1,174 milliard d'euros au premier semestre, soit trois fois plus qu'en 2020 et en hausse de 56% par rapport à 2019, avant la pandémie.

Euronext dopé par la Bourse de Milan

L'opérateur boursier paneuropéen tirait quant à lui parti (+3,14% à 91,85 euros) d'un chiffre d'affaires qui a bondi de 56% au deuxième trimestre, grâce à l'acquisition de la Bourse de Milan, et d'un bénéfice net en légère hausse.

Ventes solides pour Fnac Darty

Fnac Darty progressait de 4,27% à 56,20 euros après avoir annoncé jeudi être repassé dans le vert au premier semestre grâce à des ventes solides. Le groupe a aussi revu à la hausse son objectif de progression de ses ventes annuelles.

Amundi surfe sur la hausse des marchés

Le poids lourd mondial de la gestion d'actifs bénéficiait (+1,89% à 78,10 euros) de ses très bons résultats au deuxième trimestre 2021 grâce notamment à des conditions de marché très favorables.

Début d'éclaircie chez Air France-KLM

Air France-KLM gagnait 1,53% à 4,17 euros. Le groupe aérien franco-néerlandais a certes encore perdu 1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021, toujours accablé par les conséquences du Covid-19, mais il constate de "premiers signes de la reprise" depuis juin.

Bilan robuste pour BNP Paribas

Le groupe bancaire s'appréciait de 0,96% à 52,57 euros après avoir fait état vendredi d'un bilan très robuste pour le deuxième trimestre, porté par des économies de coûts, une baisse des provisions pour risques et des effets exceptionnels, le tout sur fond d'activité commerciale soutenue.

