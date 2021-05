La Bourse de Paris signe une nouvelle séance dans le vert (+0,28%)

La Bourse de Paris a arraché de nouveaux gains (+0,28%) jeudi, au terme d'une séance globalement sans direction malgré de bons résultats publiés dans la matinée.

L'indice CAC 40 a progressé de 17,62 points pour terminer à 6.357,09 points, nouveau plus haut en clôture depuis le 7 novembre 2000. Mercredi, il avait fortement rebondi, de 1,40%.

Nous avons "des publications qui sont quand même assez bien orientées de façon générale" tout en étant "à des niveaux assez stellaires sur les marchés", relève auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale au sein d'Oddo Securities.

Ainsi, "à très court terme", les investisseurs "digèrent" ces résultats mais manquent "encore un peu de catalyseurs pour aller franchement au-delà", complète-t-il.

Pour autant, ils n'ont "pas nécessairement non plus de grosses raisons de se positionner à la vente puisque les perspectives à court et moyen termes sont plutôt bonnes, avec la reprise, le déconfinement", la vaccination, selon lui.

Sur le front sanitaire justement, Emmanuel Macron a ouvert jeudi les vannes de la vaccination contre le Covid-19, dans l'espoir d'accélérer la campagne avant les prochaines étapes de réouverture du pays. Les vaccins seront disponibles pour toutes les personnes de plus de 50 ans dès le 10 mai, et même sans limite d'âge quand il reste des doses.

Le président français s'est en outre dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, au lendemain d'une déclaration en ce sens de son homologue américain Joe Biden.

Actualité principale du jour, la Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu ses taux inchangés, mais a dopé sa prévision de croissance pour cette année à 7,25%.

Du côté des indicateurs, la croissance des commandes passées à l'industrie allemande s'est poursuivie en mars, avec une solide hausse de 3%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées sous la barre des 500.000 fin avril, pour la première fois depuis la mise à l'arrêt brutale de l'économie américaine en mars 2020.

Société Générale, Legrand et Thales sur le podium

Les trois groupes ont profité de leurs bons résultats trimestriels:

Société Générale a gagné 5,46% à 24,93 euros, porté par un bénéfice net de 814 millions d'euros, après un premier trimestre 2020 dans le rouge.

Legrand a progressé de 3,56% à 85,58 euros, après avoir annoncé jeudi qu'il relevait ses objectifs financiers pour 2021, fort de son bilan trimestriel.

Thales s'est apprécié de 2,05% à 86,66 euros, bénéficiant d'un chiffre d'affaires reparti à la hausse au premier trimestre, après neuf mois de baisse sous l'effet de la crise sanitaire.

Les valeurs technologiques à la peine

A l'instar de leurs homologues américaines cotées sur le Nasdaq, les valeurs technologiques françaises ont souffert de prises de bénéfices: STMicroelectrnics a perdu 2,15% à 30,09 euros, Worldline a reculé de 1,82% à 77,19 euros et Dassault Systèmes de 1,19% à 187,05 euros.

Air France-KLM souffre

Air France a pâti (-2,61% à 4,45 euros) d'une nouvelle lourde perte de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre, dans un "environnement toujours difficile" pour le secteur aérien.

EDF ne séduit pas

Le PDG d'EDF (-2,90% à 11,74 euros) a plaidé pour le caractère intégré de l'entreprise dans le cadre d'une éventuelle réorganisation et a fait état de discussions "extrêmement difficiles" avec Bruxelles.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi avoir remis au gouvernement son dossier sur la possible construction de nouveaux réacteurs EPR nucléaires en France.

SES bondit

L'opérateur de satellites SES s'est envolé de 9,30% à 6,65 euros après avoir publié un excédent brut d'exploitation au premier trimestre largement supérieur aux prévisions des analystes.

