La Bourse de Paris se stabilise dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation

La Bourse de Paris évoluait en légère hausse de 0,17% lors des premiers échanges lundi, après ses records de la semaine précédente, se tournant progressivement vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 prenait 11,96 points à 7.052,75 points vers 09H15. Vendredi, il avait enchaîné une sixième séance de hausse, prenant 0,76%, pour finir à un nouveau sommet en clôture.

La cote parisienne est toutefois encore en dessous de son sommet absolu en séance (7.063,40 points), atteint vendredi.

Si les chiffres sur l'emploi américain de vendredi sont ressortis nettement au-dessus des attentes, "on constate que la pression sur les salaires peut être un signe avant-coureur d'une inflation plus soutenue", notent les analystes de Saxo Banque.

"Cela pourrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à être plus agressive" sur la réduction de ses achats d'actifs, et "pourrait faire avancer les prévisions de hausse des taux l'année prochaine", préviennent-ils.

L'institution a confirmé en milieu de semaine dernière sa position d'une inflation soutenue mais provisoire, même si elle ne s'attend pas à voir le rythme fléchir avant "le deuxième ou troisième trimestre" 2022.

Les investisseurs attendent donc principalement cette semaine l'indice des prix à la production (PPI) et à la consommation (CPI) aux Etats-Unis mardi et mercredi, et seront à l'affût de tout mouvement plus fort qu'attendu.

De quoi faire dire aux analystes du courtier Aurel BCG que "la thématique inflationniste n'est pas morte", malgré le répit de la semaine dernière après la réunion de la Fed.

Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 continue de faire peser des risques dans plusieurs régions du monde. La circulation du virus accélère en Europe, notamment en Allemagne où le taux d'incidence sur 7 jours a atteint un niveau record lundi.

En Chine, les autorités redoublent d'efforts dans leur politique de "zéro Covid" après l'apparition de plusieurs foyers, à quelques mois des Jeux olympiques d'hiver.

Du côté des indicateurs, les exportations chinoises ont augmenté au-delà des prévisions en octobre, a annoncé dimanche l'Administration des douanes, notamment sur des marchés aussi stratégiques que les États-Unis.

Ces chiffres traduisent un maintien du taux d'activité dans les usines de la deuxième plus grande économie du monde en dépit d'une pénurie d'électricité ces derniers mois.

Bouygues paie cher Equans

Bouygues a finalement été choisi par Engie pour lui céder Equans, son entité de services techniques dans l'énergie, une opération d'un montant de 7,1 milliards d'euros qui devient la plus importante de l'histoire du groupe de BTP, qui perdait 3,20% à 34,45 euros.

Engie prenait 0,96% à 12,83 euros, et l'un des concurrents défaits, Eiffage, gagnait 1,12% à 93,68 euros.

Eramet annonce une nouvelle usine de lithium

Les investisseurs appréciaient l'annonce de l'ouverture début 2024 d'une usine de lithium en Argentine du groupe minier français Eramet avec son partenaire chinois Tsingshan. Elle devrait à terme produire 15% des besoins européens de lithium, indispensable aux batteries des véhicules électriques.

Eramet prenait 4,19% à 70,85 euros.

fs/ico/spi