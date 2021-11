La Bourse de Paris se fige, cramponnée à ses sommets

La Bourse de Paris se cramponnait à l'équilibre lundi matin (-0,02%) après avoir battu une série de records la semaine dernière, dans une séance qui s'annonce calme et soutenue par des statistiques chinoises supérieures aux attentes.

A 09H20, l'indice CAC 40 faisait du surplace (+0,18 point à 7.091,58 points) après avoir signé sa sixième semaine de hausse d'affilée vendredi.

"Les chiffres meilleurs que prévu de la production industrielle en Chine et les espoirs croissants que la première rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping apporte des nouvelles positives pour le commerce international, maintiennent les investisseurs prudemment optimistes ce lundi", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Plusieurs statistiques chinoises ont surpris positivement lundi matin: les ventes de détail ont connu en octobre un rebond inattendu de 4,9% sur un an et la production industrielle s'est affichée en hausse de 3,5% sur un an, alors que les analystes tablaient sur un ralentissement.

"Alors que la saison des résultats du troisième trimestre arrive à son terme, les investisseurs ne semblent pas encore enclins à prendre totalement leurs bénéfices", constate également Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie chez Saxo Banque.

A des niveaux élevés, les indices américains ont fini en hausse vendredi mais en baisse sur la semaine, sur fond d'inquiétudes croissantes sur l'inflation.

Le débat sur l'inflation continuera d'animer les salles de marché cette semaine.

Après les prix à la consommation qui ont accéléré en octobre à 6,2% sur un an aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi, ce sera au tour des prix définitifs à la consommation d'octobre en France (mardi) et au Royaume-Uni (mercredi) d'être surveillés de près.

"Ce qui importe, ce n'est pas le chiffre en lui-même, mais le potentiel qu'il revêt pour renforcer le potentiel des anticipations de hausse des taux directeurs", explique Mme Ozkardeskaya.

Dans ce contexte, les opérateurs du marché européen écouteront l'audition de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen lundi en fin de matinée (10H00 GMT).

Méga-commande pour Airbus

Airbus: le géant européen de l'aéronautique a décroché dimanche une commande groupée de 255 avions monocouloirs A321 par quatre compagnies en ouverture du salon aéronautique de Dubaï. Dans son sillage, l'équipementier aéronautique Safran prenait 0,15% à 121,30 euros.

Carmat bat la chamade

L'action du concepteur et développeur du coeur artificiel, qui a annoncé lundi la première implantation de son coeur artificiel aux Pays-Bas, grimpait de 3,77% à 27,50 euros dans les premiers échanges.

pan/kd/spi