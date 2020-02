La Bourse de Paris retrouve de l'entrain (+0,40%)

(Crédits photo : - L. Grassin )

La Bourse de Paris regagnait du terrain (+0,40%) mercredi matin, rassurée par les pertes limitées de Wall Street la veille, l'optimisme reprenant le dessus malgré le coronavirus dont les investisseurs veulent croire les conséquences temporaires.

A 09H33 (08H33 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 24,21 points à 6.081,03 points. La veille, il avait fini en recul de 0,48%.

"Les marchés européens, rassurés par la capacité de Wall Street à digérer l'avertissement d'Apple, (rebondissent) ce matin, d'autant plus que le nombre de nouveaux contaminés continue de baisser", a relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC. "Ce qui est une bonne nouvelle car il est impératif que l'économie chinoise accélère sa reprise, sous peine de perturbations sévères dans les chaînes d'approvisionnement mondiales."

Le bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé mercredi les 2.000 morts, mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie.

Le nombre de contaminations en Chine continentale a atteint mercredi 74.185, soit 1.749 de plus que la veille, le nombre le plus bas de cas supplémentaires ce mois-ci. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes contaminées ont été recensées dans une trentaine de pays.

"L'optimisme (des marchés) (...) repose sur (la croyance en) la capacité des banques centrales, de même que des gouvernements, à répondre aux attentes du marché selon lesquelles ils peuvent amortir tout choc baissier", a souligné pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

En matière d'indicateurs, le marché prendra connaissance des chiffres de l'inflation pour janvier au Royaume-Uni, avant les mises en chantier de logements pour ce même mois aux Etats-Unis.

Après la clôture des Bourses européennes seront par ailleurs publiées les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

- Sortie de route pour Plastic Omnium -

Sur le front des valeurs, Atos perdait 1,95% à 79,48 euros après avoir publié une marge opérationnelle légèrement inférieure à ses attentes en 2019, même si son chiffre d'affaires est ressorti en croissance organique de 1,4%.

Worldline, dont Atos a cédé en 2019 la plus grande partie de sa participation majoritaire, grappillait pour sa part 0,26% à 76,40 euros. Le spécialiste des paiements électroniques a annoncé mercredi avoir triplé son bénéfice net en 2019 grâce à l'intégration du groupe suisse Six et à des effets comptables.

Renault reculait de 1,60% à 30,45 euros, lesté par l'abaissement mardi de sa note à long terme à Ba1 par l'agence de notation Moody's, du fait d'une faible performance opérationnelle en 2019. Cela relègue le constructeur automobile dans la catégorie des émetteurs spéculatifs.

Plastic Omnium chutait de 4,27% à 22,44 euros, pénalisé par un bénéfice net divisé par deux en 2019. Le groupe table toutefois sur une progression de son bénéfice opérationnel en 2020.

Alten s'adjugeait 0,45% à 112,10 euros. Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologie a vu son chiffre d'affaires augmenter de 15,6% en 2019 à 2,6 milliards euros, mais prévoit "une croissance plus normative" en 2020.

Technicolor se repliait de 4,49% à 0,37 euro, pénalisé par une perte nette de 230 millions d'euros sur l'exercice 2019, la quatrième et la plus importante depuis 2016.

Neoen prenait 1,90% à 34,95 euros, fort d'un chiffre d'affaires qui a nettement augmenté en 2019, pour sa première année complète en Bourse, grâce notamment au solaire.

