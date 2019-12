La Bourse de Paris reprend espoir (+0,18%) au sujet du commerce

La Bourse de Paris a terminé sur une petite avance (+0,18%) mardi, effaçant ses pertes du début de séance après des informations de presse selon lesquelles les Américains seraient prêts à reporter les tarifs douaniers supplémentaires visant des produits chinois prévues le 15 décembre.

L'indice CAC 40 a grappillé 10,78 points à 5.848,03 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,59%.

Après avoir évolué en repli la majeure partie de la séance, la cote parisienne s'est reprise en milieu d'après-midi, pour finalement terminer en légère hausse.

"Il y a eu cette rumeur sur la guerre commerciale et sur la possibilité de repousser à plus tard les taxes douanières [supplémentaires] qui étaient prévues pour le 15 décembre, et c'est ce qui permet au marché de repartir du bon pied", a indiqué après de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Selon le Wall Street Journal, Washington pourrait reporter l'imposition des droits de douane supplémentaires, actuellement prévue pour le 15 décembre et devant frapper quelque 160 milliards de dollars de biens chinois.

"Pour le moment, nous n'avons aucune confirmation côté américain, mais cela a suffi à relancer un petit peu l'optimisme autour de ce dossier commercial alors que l'on commençait à ne plus trop croire à la possibilité d'avoir un report d'ici la fin de l'année", a complété M. Tuéni.

Mais "si on a un report après le 15 décembre, au moins cela montre qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés et qu'on pourrait y arriver", selon M. Tuéni.

De façon générale, nous devrions avoir cette semaine "un marché assez attentiste et calme avec des prises de risques assez limitées car il y a quand même beaucoup de choses à suivre" avec, outre cette échéance du 15 décembre, "les deux principales banques centrales qui vont s'exprimer", la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, suivie de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

La Banque centrale américaine a entamé mardi une réunion monétaire de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait laisser les taux directeurs inchangés après trois baisses consécutives cette année.

Autre grand rendez-vous cette semaine: les législatives britanniques jeudi. Le verdict des électeurs donnera une indication aux marchés sur la relation future qu'entretiendra le Royaume-Uni avec l'Union européenne.

- Sanofi en tête de CAC, Valeo en queue de SBF -

Par ailleurs, "nous arrivons en fin d'année sur des niveaux qui restent quand même assez élevés", ce qui explique que les investisseurs "n'ont pas non plus envie de s'exposer de manière trop importante", a observé M. Tuéni.

Du côté des indicateurs, la production industrielle a continué d'augmenter (+0,4%) en octobre en France. En Allemagne, le moral des investisseurs s'est de nouveau amélioré en décembre, signe d'une embellie de la conjoncture, selon le baromètre ZEW, qui a constitué "une bonne surprise", a relevé M. Tuéni.

Outre-Manche, la croissance britannique a stagné sur les trois mois achevés à fin octobre, a indiqué le Bureau national des statistiques (ONS).

En matière de valeurs, Sanofi a pris la tête du CAC 40, gagnant du terrain (+5,86% à 86,66 euros) après la présentation de sa nouvelle stratégie qui met notamment l'accent sur l'oncologie et marquera l'arrêt des activités de recherche dans le diabète.

Valeo a en revanche terminé en queue du SBF 120 (-7,41% à 33,01) euros, après avoir annoncé viser des flux de trésorerie à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros sur la période 2020-2022, soit un doublement par rapport à 2017-2019.

Rallye a bondi de 14,06% à 8,60 euros, le titre de la maison mère de Casino (+2,30% à 46,32 euros) étant galvanisé par l'annonce de la finalisation de ses projets de plans de sauvegarde, dont l'homologation devrait avoir lieu au plus tard à la fin du premier semestre 2020.

La Compagnie des Alpes est monté de 1,85% à 30,30 euros, soutenue par un bénéfice net record pour son exercice 2018-2019, à 62,2 millions d'euros, porté par la performance de ses stations de ski comme de ses parcs de loisirs.

Quantum Genomics a profité (+0,31% à 3,21 euros) de la signature d'un accord exclusif avec le groupe pharmaceutique brésilien Biolab Sanus Pharmaceutical pour développer et commercialiser en Amérique latine son médicament visant à réduire l'hypertension artérielle.

