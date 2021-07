La Bourse de Paris repasse au-dessus des 3.400 points (+1,49%)

La Bourse de Paris poursuivait sur sa lancée haussière mercredi (+1,49%), aidée par la reprise de Wall Street la veille, mettant de côté ses craintes autour du variant Delta à la faveur de résultats d'entreprises globalement bien orientés et d'un calendrier macroéconomique dégarni.

A 10H38, l'indice vedette CAC 40 progressait de 94,85 points à 6.441,70 points. Mardi, il avait rebondi de 0,81%.

"Quand Wall Street perd plus de 1%, les investisseurs se précipitent pour acheter +à bon compte+", c'est pourquoi "nous ne sommes pas convaincus que la baisse va gagner en ampleur, grâce au soutien toujours massif des banques centrales, qui injectent des liquidités qui doivent bien s'investir quelque part", commente Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Ainsi le regain d'aversion au risque qui a brutalement gagné les marchés actions lundi, sur fond de propagation du variant Delta, semblait déjà un lointain souvenir pour des investisseurs ayant surtout vu dans cette baisse de nouvelles opportunités d'achat.

Si "la forte augmentation des cas de contamination reste un danger réel et actuel", les marchés estiment que dans les pays développés, et en particulier au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, où la couverture vaccinale est élevée, "que le mur des vaccins retient suffisamment le virus pour ne pas submerger les systèmes de santé", selon Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Pour autant, les marchés européens étant "un peu plus fragiles" que leurs homologues américains, "il n'est pas exclu que la baisse reprenne à court terme de ce côté de l'Atlantique", poursuit M. Le Liboux, qui juge toutefois qu'en cas d'expansion du variant Delta ou du développement de nouveaux variants au second semestre, la normalisation de la politique monétaire serait sérieusement compromise.

Sur le plan macroéconomique, aucun indicateur majeur n'est inscrit à l'agenda. En revanche, les publications d'entreprises qui montent en puissance des deux côtés de l'Atlantique animent la cote.

Plastic Omnium en forme

L'équipementier automobile était porté (+3,72% à 26,22 euros) par les bénéfices supérieurs aux attentes qu'il a publiés au premier semestre et la révision légèrement à la hausse de ses objectifs pour 2021.

Dans son sillage, Valeo montait de 3,37% à 23,92 euros et Faurecia de 3,47% à 39,32 euros.

Orpea: la psychiatrie profite du Covid

A la deuxième place du podium, le spécialiste des cliniques privées et des maisons de retraite gagnait 3,92% à 107,30 euros, profitant d'une hausse de ses revenus semestriels grâce notamment à un record d'admissions dans ses maisons de retraite.

Le groupe a notamment enregistré un chiffre d'affaires "record dans les établissements de santé mentale, notamment en raison des conséquences psychologiques des différentes restrictions des 18 derniers mois", souligne-t-il dans son communiqué.

Ubisoft déçoit

L'éditeur français de jeux vidéo reculait de 4,01% à 52,22 euros, en queue de peloton, lesté par un chiffre d'affaires en baisse de 17,4% au premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022. Le groupe avait enregistré un dernier exercice annuel "record", marqué par l'accélération du marché vidéoludique dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements.

Pierre et Vacances se redresse

Le numéro un européen des résidences de loisirs gagnait 0,80% à 10,10 euros après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 172,5 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2020-2021, toujours affecté par le Covid-19, mais qui fait état de "réservations en hausse pour le 4e trimestre".

