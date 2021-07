La Bourse de Paris repasse au-dessus de la barre des 6.600 points (+1,18%)

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,18%, portée par de bons résultats d'entreprises, dont des poids lourds de la cote, alors que les investisseurs attendent la décision de la Banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 a pris 77,39 points à 6.609,31 points et a retrouvé un niveau plus vu depuis un mois. La veille, il avait terminé en baisse de 0,71%.

"Le marché est soutenu par de bons résultats d'entreprises", constate Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud France.

Le secteur du luxe, entraîné par les résultats de LVMH et Kering, publiés lundi et mardi, a tiré la cote parisienne, lui permettant d'être bien plus dynamique que d'autres places européennes.

"Les attentes étaient très très élevées pour cette séquence de publications, on attendait des niveaux records et on arrive encore à être agréablement surpris", ajoute l'expert.

Les investisseurs gardent les yeux rivés sur les Etats-Unis, où l'issue de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) est attendue à 20H00, avant une intervention de son président Jerome Powell à 20H30.

Si l'inévitable normalisation de la politique monétaire a été intégrée par les marchés, reste à savoir quand elle interviendra.

La plupart des observateurs s'attendent à ce que ce calendrier ne soit révélé que fin août, voire en septembre.

Sur le plan sanitaire, la nouvelle loi sur les mesures anti-Covid, dont l'extension controversée du pass sanitaire, entrera en vigueur en France le 9 août.

Le gouvernement britannique a annoncé que les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 arrivant en Angleterre de l'Union européenne et des États-Unis seront désormais exemptés de quarantaine.

Le luxe au beau fixe

Après son concurrent LVMH (+2,78% à 688,20 euros) la veille, l'autre géant français du luxe Kering a fait état "d'excellentes performances au premier semestre", ses ventes et son bénéfice net dépassant le niveau d'avant pandémie, notamment grâce à Gucci. Le titre est monté de 3,64% à 757,80 euros.

Dans leur sillage, Hermes a pris 2,01% à 1.295,50 euros.

Renault en tête du CAC 40

Le constructeur automobile Renault a été particulièrement recherché: +4,54% à 32,93 euros. Son allié japonais Nissan a affirmé s'attendre à un bénéfice net pour l'ensemble de son exercice en cours 2021/2022, ce qui serait une première depuis 2018/2019.

La tech française mitigée

Capgemini a gagné 3,77% à 177,55 euros, fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 14,9% au 1er semestre et du relèvement de sa prévision de croissance sur 2021 à "entre 12 et 13%".

Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologie Akka s'est envolé de 91,46% à 47,10 euros, en tête du SBF 120, après l'annonce de son rachat par le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros.

Atos a de son côté perdu 3,18% à 39,93 euros, bon dernier du CAC 40. Le groupe a enregistré une perte nette de 129 millions d'euros au premier semestre, lesté par le poids de ses activités informatiques classiques alors que les entreprises se ruent vers le cloud.

McPhy patine

McPhy (-6,70% à 15,60 euros), l'un des principaux acteurs français du marché en pleine ébullition de l'hydrogène, a vu son activité stagner et ses pertes s'accroître au premier semestre.

Fnac Darty en queue du SBF 120

Fnac Darty a perdu 4,01% à 52,60 euros après qu'une source judiciaire a indiqué qu'une information judiciaire avait été ouverte en mai, à Paris pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe.

