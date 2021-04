La Bourse de Paris perd du terrain (-0,15%)

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse (-0,15%) vendredi, après une séance entamée dans le rouge en raison d'inquiétudes quant à la taxation aux États-Unis et malgré de bons indicateurs macroéconomiques.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 9,34 points pour finir à 6.257,94 points. Sur la semaine, il s'est replié de 0,46%, plombé par la séance de mardi durant laquelle il a lâché 2,09%. Depuis le début de l'année, la cote parisienne reste en progression de 12,73%.

Selon le New York Times et l'agence Bloomberg, l'administration Biden envisagerait de doubler la taxe américaine sur les gains issus des transactions boursières, actuellement fixée à 20%, pour les personnes fortunées ayant un revenu annuel supérieur à un million de dollars.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs du jour ont démontré que l'activité économique faisait preuve de résilience en Europe.

"Globalement, les dernières données économiques conjoncturelles dont nous disposons reflètent le rattrapage économique à l'oeuvre en zone euro et l'accélération des campagnes européennes de vaccination", constate Louis Boisset, économiste zone euro à BNP Paribas, même si "une dose de prudence demeure".

L'activité du secteur privé dans la zone euro a connu en avril sa plus forte croissance depuis juillet, tandis qu'en France, l'activité du secteur privé a augmenté, une première depuis août 2020.

La France soumettra par ailleurs mercredi son plan national de relance à Bruxelles, une étape décisive pour percevoir près de 40 milliards d'euros d'aides européennes.

SEB en forme

Le titre du groupe français de petit électroménager grimpait de 4,64% à 151,10 euros. SEB a affiché une forte progression de ses ventes au premier trimestre, renouant avec ses niveaux d'avant pandémie, ce qui l'amène à tabler sur une solide croissance du chiffre d'affaires pour 2021.

Vivendi à la fête

Le titre grimpait de 2,76% à 29,42 euros. Le géant français des médias a bénéficié au premier trimestre des ventes de musique et de livres d'Universal Music Group (UMG) et d'Editis, compensant le repli du groupe de communication Havas et des activités de Canal+ en France.

Boiron en pleins déboires

Le titre chutait de 5,80% à 38,95 alors que le pécialiste de l'homéopathie anticipe une baisse "significative" de ses ventes en 2021, après un fort repli au premier trimestre, dans un contexte de déremboursement de l'homéopathie.

Bolloré monte

Le groupe diversifié a vu son chiffre d'affaires progresser de 2% à 6,1 milliards d'euros au premier trimestre grâce à la logistique internationale. L'action prenait 1,67% à 4,25 euros.

Ipsos validé

Le groupe d'études et de sondages a bondi de 5,86% à 35,20 euros après avoir publié la veille un chiffre d'affaires en hausse de 8,8%, supérieur aux attentes.

