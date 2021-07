La Bourse de Paris perd 1,55%, inquiète du rebond de la pandémie

La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 1,55% lundi, inquiète de l'augmentation des cas de contamination de Covid-19 et des conséquences pour l'économie des nouvelles mesures des gouvernements.

A 09H45, l'indice vedette CAC 40 perdait 102,44 points à 6.357,73 points. Vendredi, il avait fini en recul de 0,51%.

"Comme vendredi, la prudence va dominer à l'ouverture des Bourses européennes ce lundi, en raison des craintes sur la croissance", estime Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

Principale menace qui pèse sur la croissance, "la progression du variant Delta, qui contraint les gouvernements et des autorités locales à remettre en place des mesures restrictives, afin de limiter la circulation du virus", ajoute-t-il.

Alors que le Royaume-Uni reste le plus touché en Europe en nombre de cas et a dépassé 50.000 nouvelles contaminations quotidiennes deux jours de suite, le Premier ministre a décidé de maintenir ce lundi la levée de quasiment toutes les restrictions sanitaires en Angleterre.

Boris Johnson s'appuie sur le succès d'une campagne de vaccination menée tambour battant depuis décembre - plus de deux tiers des adultes entièrement vaccinés - qui a "fortement affaibli" le lien entre maladie, hospitalisations et décès, permettant au système public de santé de faire face.

Cette perspective inquiète cependant nombre de scientifiques et de responsables politiques.

Les pays européens, où un fort rebond de l'épidémie est attendu dans les prochaines semaines, tentent d'en contenir la propagation, avec le durcissement des conditions d'accès en France et au Royaume-Uni.

La France a imposé dès dimanche minuit des tests du Covid-19 de moins de 24 heures aux voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas.

Le gouvernement britannique a décidé vendredi que les résidents du Royaume-Uni venant de France, même entièrement vaccinés contre le Covid-19, devront continuer à observer une quarantaine à leur arrivée.

A Tokyo, les craintes d'un cluster de coronavirus au Village olympique se renforcent à J-4.

A l'agenda, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent cette semaine.

Carmat décolle

L'entreprise française a annoncé lundi avoir commercialisé pour la première fois son coeur artificiel total, sous la marque Aeson, implanté sur un patient à Naples afin de servir de relais dans l'attente d'une greffe, ce qui représente la première vente réalisée par la société depuis sa création en 2008. L'action Carmat montait de 13,39% à 26,25 euros.

Capgemini fait une acquisition

Le géant français des services informatiques Capgemini (-1,14% à 164,95 euros) a conclu un accord pour l'acquisition de la société australienne Empired, spécialisée dans le cloud, pour 233 millions de dollars australiens soit 145 millions d'euros.

EuropaCorp change de marché

La société de production et de distribution de films et séries va demander à ses actionnaires de transférer le titre sur le marché Euronext Growth, un marché moins contraignant et utilisé pour les entreprises plus petites. Son action perdait 0,28% à 0,70 euros.

Ubisoft en retard

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft (-2,08% à 55,58 euros) a annoncé vendredi le report de deux titres, dont la dernière mouture de la série Tom Clancy's Rainbow Six, initialement prévue pour septembre et repoussée à janvier 2022.

Rebondissement dans la vente d'UMG

Vivendi (-1,07% à 27,70 euros) a annoncé lundi que les actionnaires de la société Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) du financier américain Bill Ackman étaient revenus sur l'accord signé pour l'acquisition d'une part de 10% de sa filiale Universal Music Group (UMG), pour un montant proche de 3,5 milliards d'euros.

Bill Ackman s'est en revanche déclaré prêt à se substituer à PSTH via un ensemble de fonds d'investissement pour acquérir "entre 5% et 10%" d'UMG, une proposition acceptée par Vivendi.

Marie Brizard dans le tumulte

L'action du groupe de spiritueux Marie Brizard Wine & Spirits chutait de 10,78% à 1,20 euro, et la cotation subissait des suspensions temporaires, ce qui est habituel en cas de fortes variations.

jvi/ico/spi