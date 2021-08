La Bourse de Paris frôle les 6.800 points, l'optimisme règne

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,52% à un niveau proche de 6.800 points jeudi, satisfaite des publications d'entreprises et conservant son optimisme autour de la reprise, avant le très attendu rapport sur l'emploi américain de vendredi.

L'indice CAC 40, qui a clôturé en territoire positif depuis le début du mois, a gagné 34,96 points à 6.781,19 points dans de faibles volumes d'échanges de 2,8 milliards d'euros.

"La très bonne saison de résultats tire le marché vers le haut", s'ajoutant à "l'optimisme autour de la reprise économique" et "peu d'inquiétude pour l'instant autour de la Fed", observe Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

"Le marché ne se laisse pas intimider par les dernières déclarations mercredi du vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida", qui penche pour un resserrement monétaire dès cette année, observe l'expert.

Et pour cause, les investisseurs parient sur "un rapport sur l'emploi pas très bon demain à l'image de l'enquête ADP", faisant état d'une baisse des créations d'emploi dans le secteur privé en juillet aux États-Unis, "ce qui pourrait venir contrarier les plans de Richard Clarida et invalider ses commentaires", poursuit-il.

En revanche, prévient-il, "un très bon rapport sur l'emploi pourrait venir dérégler la dynamique plutôt positive des dernières séances" et "il faut se méfier car les volumes sont faibles", ce qui amplifie les variations et les mouvement erratiques.

Crédit Agricole déçoit un peu

Le titre a cédé 0,30% à 11,93 euros en dépit d'un bénéfice net du groupe bancaire quasiment doublé au deuxième trimestre, les investisseurs se montrant déçus par une baisse de recettes dans les activités de banque de financement et d'investissement.

Eurofins relève ses prévisions

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific (+10,27% à 112,48 euros) a relevé ses prévisions après un excellent premier semestre, non seulement à cause du Covid-19 qui alimente toujours la demande de tests, mais aussi grâce à la bonne forme de ses autres activités.

Bonne nouvelle pour les transports

La levée de la quarantaine dès dimanche aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 arrivant en Angleterre en provenance de France métropolitaine a profité aux groupes ADP (+4,03% à 104,50 euros), Airbus (+1,92% à 116,64 euros) et Air France-KLM (+2,88% à 4,15 euros).

