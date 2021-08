La Bourse de Paris finit en hausse de 0,20%, après un passage au-dessus des 6.900 points

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse de 0,20% vendredi, après être passée au-dessus de la barre des 6.900 points pour la première fois depuis 2000, se rapprochant toujours plus de son record absolu.

L'indice CAC 40 a pris 13,57 points à 6.896,04 points, dans un volume d'échanges faible de 2,2 milliards d'euros. Les hausses enregistrées lors des trois dernières séances lui permettent de gagner 1,16% sur la semaine.

La séance du jour se finit par un "statu quo tout en étant sur des plus hauts", résume Thierry Claudé, directeur adjoint de Kiplink Finance.

"Le CAC 40 est très proche de son record absolu", rappelle-t-il, faisant référence au pic de 6.944,77 points, atteint le 4 septembre 2000. "Il est possible que l'indice soit tiré vers des plus hauts la semaine prochaine", anticipe-t-il.

D'autant plus que dans des volumes faibles, l'impact du peu d'opérations effectuées est amplifié, ce qui peut générer de fortes et imprévisibles variations.

Mais en même temps, "il n'est pas impossible non plus que des prises de bénéfices se fassent" même si M. Claudé s'attend à ce qu'elles interviennent "plutôt fin août".

Vendredi, l'indice qui regroupe les 40 principales capitalisations boursières de Paris a atteint un plus haut en séance à seulement 30 points de son record historique.

Mais il a ensuite réduit ses gains après la publication d'une chute en août de la confiance des consommateurs aux États-Unis, à cause de la reprise de la pandémie de Covid-19.

Le marché "a été un peu déçu par l'indice de l'Université du Michigan", sans toutefois inverser significativement la tendance, précise Thierry Claudé.

Alors qu'une légère amélioration était attendue, l'indice a subi l'une de ses plus fortes baisses et est tombé au plus bas depuis près de dix ans.

Ipsen dégringole

Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé le retrait de sa demande d'approbation aux Etats-Unis du palovarotène, une molécule phare pour ses produits, à la suite de discussions avec l'Agence américaine des médicaments (FDA). Le titre a perdu 12,71% à 80,50 euros.

Bouygues recherché

L'action du géant français du BTP Bouygues a bénéficié d'une note favorable de JP Morgan et a pris 3,43% à 34,98 euros.

