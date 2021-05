La Bourse de Paris entame la semaine avec entrain (+0,60%)

La Bourse de Paris a commencé la séance de lundi optimiste (+0,60%), à l'entame d'une semaine qui s'annonce moins chargée que la précédente, autant en matière de résultats d'entreprises que d'indicateurs macroéconomiques.

A 09H30, l'indice CAC 40 gagnait 37,67 points, à 6.307,02 points. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,53%.

"Entre les +effets de base+, le rebond +technique+ de l'activité lié à l'assouplissement des mesures sanitaires et l'impact ponctuel du plan Biden de 1.900 milliards de dollars, les indicateurs économiques américains sont très positifs et devraient le rester à court terme", estime Christian Parisot, analyste pour Aurel BGC.

Wall Street ayant une influence sur le reste des marchés actions, les investisseurs européens devraient rester optimistes tant que l'économie leur donne des raisons de l'être, et ce même si les marchés évoluent à des niveaux très élevés.

Sur le plan sanitaire, la France entame la première étape d'un déconfinement échelonné sur deux mois avec le retour des lycéens et collégiens en salles de classe et la fin des restrictions de déplacement. Le Brésil et l'Inde, qui a enregistré près de 400.000 nouvelles contaminations en 24 heures, restent les deux pays les plus touchés actuellement par l'épidémie de Covid-19.

Les investisseurs prendront connaissance lundi de l'indice d'activité manufacturière ISM aux Etats-Unis, et des chiffres finaux des indices PMI manufacturiers pour la zone euro, la France et l'Allemagne.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours en fin de journée.

Du côté des entreprises, le groupe de luxe américain Estée Lauder publiera ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York, et un procès intenté par Epic Games contre Apple pour abus de position dominante s'ouvre lundi.

L'auto manque de semi-conducteurs

En avril, le nombre de nouvelles immatriculations est resté sous son niveau d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19. La production du secteur automobile a notamment été pénalisée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

La situation était contrastée pour les entreprises du secteur, Faurecia était la seule dans le rouge (-0,76%), tandis que Stellantis (+1,22%), Renault (+0,78%) et Valeo (+0,22%) montaient.

Genfit lance un nouveau produit

La biotech française Genfit prenait 4,38% à 3,87 euros, après avoir annoncé le lancement aux Etats-Unis et au Canada d'un nouveau test diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH).

DBV Technologies ne satisfait pas

A l'inverse, la biotech française reculait après avoir publié une perte nette de 29,4 millions de dollars au premier trimestre, néanmoins réduite par rapport à la même période en 2019. Son titre perdait 3,66% à 10,81 euros.

jvi/ode/spi