La Bourse de Paris continue de douter (-1,23%)

La Bourse de Paris restait dans le rouge jeudi matin (-1,23%) face aux craintes de résurgence de la pandémie combinée à son impact sur l'économie.

A 09H50 (07H50 GMT), l'indice CAC 40 perdait 53,60 points à 4.291,35 points. La veille, l'indice parisien avait chuté de 2,85%.

Les investisseurs craignent "que le parcours de la reprise économique soit rendu difficile par de nouvelles vagues de contagion et que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine ne gênent encore l'économie mondiale à retrouver un rythme sain de redressement", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste à Swissquote Bank.

"L'ambiance est profondément morose sur les marchés boursiers en ce moment. Les investisseurs semblent intégrer que l'espoir d'une reprise rapide en V s'est évanouie au regard des récents indicateurs économiques", observe Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

A ce sujet, le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu que les dégâts causés par le nouveau coronavirus pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine et qu'il faudrait peut-être de nouvelles aides, en plus des quelque 2.900 milliards de dollars de soutien déjà débloqués.

"La seule bonne nouvelle c'est que la Réserve fédérale semble, pour le moment, catégoriquement écarter la mise en place de taux négatifs dont l'efficacité est toujours vivement débattue par les économistes", souligne M. Dembik.

Mais le ton est monté entre les Etats-Unis et la Chine, Washington accusant Pékin de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le Covid-19.

Les opérateurs de marché redoutent ces derniers jours une deuxième vague de l'épidémie alors que la mise en application progressive des mesures de déconfinement à travers le monde se poursuit.

D'autant que le nouveau coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé, alors que le bilan mondial avoisine les 295.000 morts.

La Commission européenne a souhaité mercredi une réouverture "concertée" et "non discriminatoire" des frontières intérieures de l'UE afin d'empêcher le naufrage du secteur du tourisme, qui représente 10% du PIB et 12% des emplois dans l'Union.

Le rapport mensuel de l'Agence Internationale de l'Energie sera publié dans la journée et les investisseurs "surveilleront avec attention le comportement du cours du baril à l'approche de la prochaine échéance des contrats futures prévues le 19 mai", indique Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

- Bouygues pénalisé -

Bouygues s'enfonçait de 3,20% à 25,12 euros, plombé par une perte nette au premier trimestre et en l'absence de nouvelles prévisions.

PSA descendait de 1,95% à 11,82 euros. Le groupe et Fiat Chrysler, en cours de fusion, vont renoncer au versement d'un dividende ordinaire de 1,1 milliard d'euros chacun prévu dans le cadre de cette opération en raison de la crise du coronavirus.

Sanofi cédait 1,16% à 88,45 euros après avoir affirmé qu'il servirait les États-Unis en premier s'il trouvait un vaccin contre le nouveau coronavirus, suscitant l'ire du gouvernement français.

Sur le SBF 120, Euronext gagnait 5,56% à 86,05 euros, porté par un bond de son bénéfice net de 71,2% au premier trimestre, dépassant les attentes.

Air France-KLM reculait en revanche de 0,58% à 3,92 euros. Le secteur ne devrait pas retrouver son niveau de trafic avant 2023, a estimé mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Vallourec cédait 0,82% à 0,99 euro, en ayant vu ses ventes chuter de 17% au premier trimestre, mais en ayant réduit sa dette nette de 18%.

Maisons du Monde avançait de 2,41% à 8,30 euros tout en s'attendant à une "baisse significative" de son chiffre d'affaires aux deuxième trimestre.

Akwel se délestait de 3,59% à 12,34 euros après s'est porté candidat (parmi six autres) mercredi pour racheter son compatriote Novares placé en redressement judiciaire en raison de problèmes de trésorerie liés à la crise du coronavirus.

