La Bourse de Paris cède 0,26% après une semaine de résultats

La Bourse de Paris consolidait ses gains vendredi (-0,26%), à l'issue d'une semaine chargée en résultats d'entreprises qui ont soutenu les indices boursiers.

A 09H35, l'indice vedette CAC 40 perdait 17,61 points à 6.786,61 points. La veille, il avait terminé en progression de 0,75%, et dépassé le seuil des 6.800 points.

Les marchés ont été tirés par les bons résultats d'entreprises depuis le début de la semaine, et ont un peu mis de côté l'actualité macroéconomique, moins réjouissante.

"La déception des résultats d'Apple et d'Amazon pèsera probablement sur le moral des investisseurs avant la cloche de clôture hebdomadaire" des marchés, anticipe pour le dernier jour de la semaine Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Malgré des dizaines de milliards de dollars de revenus au dernier trimestre, Apple et Amazon pâtissent des mêmes maux que le reste de l'économie: les difficultés de recrutement et la pénurie de semi-conducteurs.

La France a enregistré une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, dépassant les prévisions, et frôle son niveau d'avant-crise. L'autre publication française du jour montre que l'inflation continue d'accélérer et a atteint 2,6% en octobre sur un an.

Nouvelle rassurante: le promoteur chinois Evergrande, étranglé par une dette abyssale de 260 milliards d'euros, a honoré un paiement obligataire juste avant une date butoir ce vendredi, selon l'agence financière Bloomberg. Il évite ainsi pour le moment le défaut de paiement.

BNP Paribas dépasse l'avant-crise

La plus grande banque française a enregistré un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre, surpassant ses niveaux d'avant-crise. L'action BNP Paribas prenait 0,16% à 57,58 euros. Le groupe va également lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 900 millions d'euros.

Saint-Gobain ne convainc pas

Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a présenté un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu par les analystes au 3e trimestre, porté par la forte reprise du secteur du bâtiment dans le monde entier après la pandémie. Cela ne semblait pas suffire aux investisseurs et le titre perdait 1,30% à 60,10 euros.

Safran bien orienté

La réouverture des frontières et la reprise du trafic aérien durant l'été ont fait bondir au troisième trimestre les revenus du groupe français, portés par les activités de services pour moteurs et équipements d'avions. Safran gagnait 3,86% à 118,48 euros.

EssilorLuxottica relève ses prévisions

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica (+1,25% à 175,02 euros) a de nouveau relevé ses prévisions pour 2021, après des ventes en hausse au troisième trimestre, supérieures à leur niveau pré-pandémie.

La situation s'améliore chez Air France-KLM

Air France-KML (+4,03% à 4,11 euros) a nettement réduit ses pertes au troisième trimestre grâce à une "belle saison estivale" et va continuer à augmenter ses capacités pour répondre à la "forte demande" vers des pays rouverts.

Ubisoft bondit

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft bondissait de 8,18% à 47,10 euros. Il a présenté des revenus quasi stables au premier semestre de son exercice décalé 2021-2022 et il a dépassé son objectif de "réservations nettes", un indicateur similaire aux ventes.

TF1 bien orienté

Le groupe de télévision TF1 (+3,87% à 8,99 euros) a vu ses ventes progresser de 10% au troisième trimestre et son bénéfice s'est maintenu malgré une hausse des coûts, ce qui l'a conduit à relever sa prévision de rentabilité 2021 à plus de 12%.

Valneva suspendu

Le laboratoire franco-autrichien a demandé à ce que son cours de Bourse soit temporairement suspendu dans la foulée de l'annonce d'une augmentation de capital, via l'émission de nouvelles actions, afin de permettre la bonne tenue des négociations. La cotation devrait reprendre aux alentours de 16h30 à Paris, selon un communiqué du groupe.

